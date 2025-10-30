Congo-Kinshasa: Coopération culturelle, structuration de l'industrie du cinéma - Patrick Muyaya à l'écoute de Thierry Frémaux !

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, Porte-parole du Gouvernement a reçu en audience, mercredi 29 octobre 2025, dans son cabinet de travail, le Délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, accompagné de quelques membres du Collectif Okapi Films.

Au coeur des échanges : la consolidation d'une coopération culturelle durable, le renforcement des capacités professionnelles des acteurs du secteur ainsi que la structuration de l'industrie cinématographique nationale.

À l'issue de cette rencontre, visiblement satisfait du contenu des discussions et de son séjour à Kinshasa, Thierry Frémaux a déclaré :

« Le Festival a l'habitude de montrer des films du monde entier, tournés par des gens chez eux. Il nous arrive aussi de voyager et, si nous nous déplaçons d'habitude vers les grands pays de cinéma comme les États-Unis, le Japon, l'Europe ou l'Amérique latine, il est tout aussi important de venir ici. C'est mon premier voyage à Kinshasa et au Congo. Je voulais savoir, au-delà de ce que m'en disait Dieudo Hamadi, ce qu'il en est réellement, car rien ne remplace un déplacement et la rencontre avec les professionnels sur le terrain ».

Il a poursuivi : « Le cinéma célèbre les 130 ans de sa naissance et continue de susciter le désir, de raconter des histoires. Le Congo peut devenir un pays de cinéma, car lorsque l'on voit un artiste, deux artistes, trois artistes... demain, il peut y en avoir 200 ou 300. Il faut une volonté politique. La France, par exemple, existe aussi beaucoup grâce à son cinéma. Comme de nombreux autres pays. Il serait donc important que le Congo puisse raconter ses histoires sur grand écran ».

Cette visite, la première du genre sur le continent africain, s'inscrit dans le cadre de l'événement « Le Festival de Cannes à Kinshasa », organisé du 27 au 29 octobre 2025, avec deux temps forts : une conférence de presse à Silikin Village, le mardi 28 octobre, puis une master class à l'Institut national des arts (INA), ce mercredi 29 octobre en avant-midi.

Représentant le Collectif Okapi Films, le cinéaste Dieudo Hamadi s'est exprimé à son tour :

« Le Festival est une très grande vitrine. Et en tant que cinéastes congolais, dans une démarche d'institutionnalisation de notre cinéma, la présence de Thierry Frémaux et du Festival de Cannes à Kinshasa contribue à amplifier notre voix. Notre discussion avec les autorités, et particulièrement avec le ministre de la Communication, s'inscrit dans cette volonté d'avoir réellement un cinéma national. C'est dans l'ADN du Festival de Cannes de soutenir le cinéma des pays comme le nôtre. Nous avons souhaité que le Délégué général voit ce que nous faisons déjà. Grâce à l'impact médiatique du Festival, nous espérons que, dans les jours, les mois et les années à venir, notre voix sera entendue, et que de plus en plus de films authentiquement congolais seront produits et réalisés ». Rappelons que le collectif Okapi Films naît de la nécessité de bâtir les fondements d'une industrie cinématographique dynamique, innovante et durable. Okapi Films est un collectif de cinéastes congolais confirmés et émergents, et reconnus à l'échelle nationale et internationale, ainsi que de professionnels duseptième art.