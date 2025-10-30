Le président français, Emmanuel Macron, accueille, aujourd'hui à Paris, ses homologues congolais et rwandais dans le cadre de la Conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Il est question de mobiliser des soutiens internationaux en réponse à la crise humanitaire aggravée dans l'est congolais et de donner une nouvelle impulsion aux médiations en cours.

Cette conférence a également pour but de renforcer l'intégration économique régionale à l'image des initiatives menées par les États-Unis pour garantir des accords miniers en échange de la paix. Elle se tient dans un contexte d'enlisement des efforts de Washington et Bruxelles pour pousser la République démocratique du Congo et le Rwanda à coopérer.

Cette conférence co-organisée avec le Togo, médiateur de l'Union africaine sur le dossier, vise à mobiliser la communauté internationale face à la grave crise humanitaire qui frappe l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et ses voisins.

Selon le Quai d'Orsay, plus de 7 millions de personnes sont aujourd'hui déplacées en RDC, dont 1 million depuis le début de l'année 2025, tandis que 27,7 millions vivent en situation d'insécurité alimentaire. La région compte également plus d'un million de réfugiés congolais et subit un niveau alarmant de violences sexuelles (une femme violée toutes les quatre minutes et un enfant toutes les trente minutes). « Dans les conflits, ce sont en premier lieu les femmes et les enfants qui paient le prix fort », a rappelé le ministère.

En amont de la conférence, des ONG internationales et locales actives dans la région ont été reçues à Paris afin de préparer des propositions communes autour de la protection des civils et du soutien aux populations vulnérables.

Par cette initiative, la France souhaite réaffirmer son engagement diplomatique et humanitaire en faveur des Grands Lacs et contribuer à une stabilisation durable de la région.