Congo-Kinshasa: Sénat - Guylain Nyembo détaille l'état d'avancement du PDL-145T et appelle à l'unité d'action !

30 Octobre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Dans un esprit de redevabilité citoyenne, le Ministre d'État, Ministre du Plan et Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, a répondu ce mercredi 29 octobre 2025 à la question orale lui adressée par l'Honorable Sénatrice Isabelle Kabamba Wa Umba, relative à l'état d'avancement du Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145T).

Devant les Sénateurs, le Ministre d'État a salué l'intérêt de la Chambre Haute pour ce programme emblématique de la vision du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur la réduction des inégalités territoriales et le développement à la base.

"Depuis mon arrivée à la tête du Ministère du Plan, nous avons redynamisé et restructuré le PDL-145T pour accélérer sa mise en oeuvre et garantir des résultats concrets sur le terrain » a souligné Guylain Nyembo.

À ce jour, 1 011 ouvrages sont entièrement achevés sur l'ensemble du territoire national, soit une progression de 11 % par rapport à juin 2024. Ces réalisations comprennent :

- 601 écoles primaires,

- 340 centres de santé,

- 70 bâtiments administratifs.

En plus de ces ouvrages livrés, 1 053 chantiers sont actuellement en cours d'exécution à travers le pays, malgré les contraintes d'accessibilité et d'insécurité dans certaines zones. Le Ministre d'État a également mis en lumière la nécessité d'une unité d'action entre les institutions, les partenaires techniques et les communautés locales afin d'assurer la réussite du programme :

»Le PDL-145T est un levier essentiel pour transformer durablement nos territoires. Sa réussite dépend de notre capacité collective à conjuguer nos efforts et à mobiliser les ressources nécessaires. »

Cap sur la deuxième phase : Le Ministre d'État a enfin évoqué la mise en oeuvre du second volet du PDL-145T, consacré à la relance des économies locales et au développement des chaînes de valeur agricoles, soutenu notamment par un financement de 45 millions USD de l'Initiative pour la Forêt d'Afrique Centrale (CAFI).

 

