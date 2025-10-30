Congo-Kinshasa: A l'instar du PPRD, le parti ATD de José Makila suspendu

Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a procédé, mardi 28 octobre dernier, à la suspension sur toute l'étendue du territoire national, des activités du parti politique Alliance des Travaillistes pour le Développement (ATD) de José Makila Sumanda.

Cette mesure intervient après la participation de ce leader proche de Joseph Kabila au conclave politique organisé à Nairobi du 14 au 15 octobre dernier.

Dans son arrêté, le ministre de l'Intérieur reproche à José Makila d'avoir pris part à cette rencontre « en qualité de fondateur et président de son parti », alors même que Joseph Kabila est reconnu coupable, entre autres, de soutien au mouvement rebelle M23/AFC et d'apologie du terrorisme. Une attitude jugée incompatible avec les valeurs républicaines que tout parti politique est censé défendre.

«Le fait pour José Makila Sumanda de participer à cette association et de signer pour le compte de son parti constitue un acte d'adhésion à la philosophie d'agression du pays partagée par Joseph Kabila », peut-on lire dans le document officiel. Le texte ajoute que cette position est « de nature à porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire, à l'ordre démocratique et à la souveraineté de l'État ».

Le ministère de l'Intérieur évoque par ailleurs l'article 6 de la Constitution et la loi du 15 mars 2004 sur les partis politiques, qui encadrent le pluralisme politique en République démocratique du Congo, tout en exigeant des formations qu'elles respectent l'ordre public et les valeurs fondamentales de la Nation.

Cette suspension intervient dans un contexte politique marqué par une série de décisions similaires. Elle fait suite à la signification récente de la suspension du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, par le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe.