Congo-Kinshasa: Football féminin - L'entraîneur de Mazembe en regret d'entamer la Ligue de champions sans championnat national

L'entraîneur du FCF Mazembe de la République Démocratique du Congo, a exprimé ses regrets de prendre part à la 5ème édition de la Ligue de champions féminine en tant tenant du titre sans championnat national, dans une interview postée sur le site officiel de la Caf.

« Nous avons lancé notre préparation depuis plusieurs semaines et, dans l'ensemble, tout se déroule de manière positive. Le seul véritable obstacle concerne le contexte local : le championnat national n'a pas encore démarré. Cela signifie que nous serons la seule équipe à aborder la Ligue des champions sans avoir disputé le moindre match officiel cette saison. C'est un handicap, bien sûr, car rien ne remplace le rythme de la compétition», a déclaré Lamia Boumehdi, l'entraîneur de CFC Mazembe.

Qu'à cela ne tienne, la technicienne marocaine reste positive. Elle dit avoir envie de prouver à la face du monde que Mazembe reste une grande équipe : « l'état d'esprit de l'équipe est excellent, malgré un grand renouvellement dans l'effectif. Nous avons perdu huit joueuses importantes, parties vers l'Europe, l'Amérique ou encore la Chine. Et nous avons recruté aussi des joueuses prometteuses et engagées, qui ont conscience de la responsabilité qui les attend : défendre le titre continental. Le groupe s'est rapidement soudé, et je sens une vraie envie de prouver que Mazembe reste une grande équipe, capable de se renouveler sans perdre son identité ».

Lamia Boumehdi sacré meilleure entraîneur de l'année 2024, note que le groupe qu'elle dispose pour le moment répond bien aux exigences du staff technique, qui a mis l'accent sur le travail physique, la cohésion et la mise en place tactique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La compétition se déroulera du 8 au 21 novembre 2025 en Égypte, sur deux sites : le Stade du Canal de Suez à Ismaïlia et le Stade Right to Dream au Caire. Elle promet deux semaines de football spectaculaire et de haut niveau. Mazembe a été tiré dans le groupe B en compagnie de Asec Mimosas (Côte d'Ivoire) ; Gaborone United (Botswana) et JKT Queens (Tanzanie).

Le vainqueur de cette édition repartira avec une dotation de 600 000 dollars, tandis que le finaliste recevra 400 000 dollars.