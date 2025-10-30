Après Maïmouna Ndour Faye de la 7 TV, interpellée par des gendarmes dans la soirée d'avant-hier mardi, Babacar Fall de la Radio Futurs Médias (RFM), a été arrêté hier, mercredi 29 octobre 2025 par la Police. Les deux journalistes ont été placés en garde à vue pour avoir donné la parole à Madiambal Diagne, actuellement en France et visé par un mandat d'arrêt international. L'arrestation des deux journalistes sénégalais, après ces interviews «controversées» relance le débat sur les frontières entre liberté de la presse et respect de l'État de droit.

Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall ont réalisé chacun une interview avec Madiambal Diagne, parton du Groupe Avenir Communication, éditeur du journal Le Quotidien, actuellement recherché par la justice sénégalaise. La diffusion de ces entretiens a suscité l'intervention immédiate des Forces de l'ordre sénégalaises qui ont interpelé les deux professionnels des médias.

Cette arrestation pose une question cruciale : interviewer une personne sous le coup d'un mandat d'arrêt relève-t-il d'une infraction/délit ? Un journaliste peut-il être sanctionné en raison du statut judiciaire de sa source ou son interlocuteur ? Deux camps s'opposent, avec des arguments qui méritent considération.

D'un côté, certains confrères dénoncent une attaque frontale contre la liberté d'informer. Pour eux, arrêter des journalistes qui exercent leur métier constitue une ligne rouge franchie par les autorités. De l'autre, des voix s'élèvent pour rappeler les limites déontologiques de la profession.

Selon ces derniers, offrir une plateforme médiatique à un homme recherché par la justice dépasse le cadre du droit à l'information. «Ce n'est pas une simple question de liberté de la presse», explique une source dans le milieu médiatique qui préfère garder l'anonymat. «Il s'agit aussi de responsabilité professionnelle et de respect de l'État de droit», renchérit-elle.

En écho à cette position, plusieurs organisations faitières expriment leur inquiétude. «Si on commence à arrêter des journalistes pour avoir fait leur travail, où allons-nous ?», s'interroge un membre d'une association professionnelle, craignant un précédent dangereux.

TROIS DIMENSIONS D'UNE AFFAIRE COMPLEXE

L'affaire Madiambal Diagne cristallise plusieurs problématiques majeures du journalisme contemporain. Sur le plan déontologique, elle interroge les limites de l'exercice professionnel. Les journalistes doivent-ils écarter certains interlocuteurs, en fonction de leur situation judiciaire ? Ou bien, leur mission d'information transcende-t-elle ces considérations ?

D'un point de vue juridique, la question se pose avec acuité : donner la parole à une personne recherchée constitue-t-il une forme de complicité ou d'entrave à l'action de la justice ? Dans ce cas précis de Madiambal, les avis de spécialistes restent divergents.

Dans l'attente, vu la qualification des infractions pour lesquelles Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall sont placés en garde à vue, les prochaines heures s'annoncent déterminantes, tant pour le sort des deux journalistes que pour l'avenir de la liberté de la presse sénégalaise. Au-delà du cas particulier de ces deux professionnels, cette affaire pose une interrogation fondamentale : comment concilier la liberté de la presse, pilier de toute démocratie, avec les impératifs de la justice et de l'État de droit ?