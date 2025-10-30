Sénégal: Arrestations de Maïmouna Ndour Faye de 7tv et de Babacar Fall de la Rfm - L'opposition s'indigne

L'opposition sénégalaise a unanimement condamné l'interpellation de la directrice générale de la 7TV, Maïmouna Ndour Faye et du Directeur de la Rédaction de la RFM, Babacar Fall, à la suite de la diffusion d'un entretien qu'ils avaient réalisé avec Madiambal Diagne, visé par un mandat d'arrêt international émis par l'Etat du Sénégal. Pour l'opposition, cette décision du régime en place constitue une atteinte aux droits et libertés garantis à tous les citoyens.

L'onde de choc provoquée par l'arrestation musclée de la directrice de 7TV, Maïmouna Ndour Faye dans la nuit du mardi 28 octobre et celle de Babacar Fall, Directeur de la Rédaction de la RFM dans la matinée d'hier, mercredi 29 octobre n'a pas laissé indifférente la classe politique sénégalaise. Des acteurs politiques membres de l'opposition ont, à l'unanimité, condamné cette mesure de l'Etat.

Dans un communiqué rendu public, le Parti démocratique sénégalais (Pds) exprimant sa vive préoccupation, a condamné fermement les circonstances entourant cette interpellation de la Directrice générale de la 7 TV, Maïmouna Ndour Faye, et du directeur de la rédaction de la RFM, Babacar Fall et a appelé les autorités judiciaires et gouvernementales à respecter « scrupuleusement les droits et libertés garantis à tous les citoyens ».

S'exprimant sur cette question, l'ancien maire de Dakar et leader de la plateforme Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall a indiqué que « l'intervention violente des forces de l'ordre dans les locaux de la 7TV et de la RFM, suivie de l'arrestation de Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall constitue un grave coup porté à la démocratie et une atteinte intolérable à la liberté de la presse ».

« Ces actes, contraires aux principes républicains, fragilisent le droit à l'information, pilier essentiel de tout État de droit. J'en appelle, avec force et responsabilité, à la libération des journalistes arrêtés et au respect scrupuleux des libertés fondamentales qui fondent notre vivre-ensemble démocratique », a martelé l'ex-responsable socialiste.

Abondant dans le même sens, son ex-poulain Barthélémy Toye Dias qui a lancé son propre mouvement politique « Sénégal binu Bok», affirmant que « Quand un régime commence à s'en prendre à la presse, c'est qu'il a peur de la vérité » a toutefois tenu à prévenir les autorités en place. « Nous ne laisserons pas le Sénégal devenir un pays où la pensée unique règne. Soutenir ces journalistes, c'est refuser la dictature du silence », a indiqué l'ancien maire de Dakar.

Pour sa part, Thierno Alassane Sall leader de République des valeurs/ Réewum Ngor souligne que cette « arrestation de Maimouna Ndour Faye et de Babacar Fall, deux journalistes parmi les plus respectés du Sénégal, pour avoir simplement exercé leur métier, révèle le vrai visage du régime. PASTEF redoute la vérité, déteste la contradiction et piétine la liberté ».

Dans cette vague d'indignation, l'ancien parti au pouvoir, l'Alliance pour la République (Apr) et son allié, Rewmi de l'ancien Premier ministre, Idrissa Seck ne sont pas en reste. Dans un communiqué publié hier, mercredi 29 octobre, l'Apr dénonce « vigoureusement l'irruption » de gendarmes et des policiers respectivement dans les locaux de 7Tv et de Rfm pour arrêter la diffusion d'émissions et procéder à l'arrestation de Maïmouna Ndour Faye, Directrice générale de la 7 TV, et de Babacar Fall, journaliste à la RFM.

Pour sa part, qualifiant ces arrestations « d'atteintes à la liberté d'expression et au libre exercice du métier de journaliste » le parti Rewmi appelle non seulement à la libération immédiate des journalistes interpelés mais aussi à la levée de toute mesure de restriction visant les médias 7TV et TFM.