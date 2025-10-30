Afrique: Sommet de Luanda 2025 sur le financement des infrastructures - Le ministre Déthié Fall représente le Chef de l'Etat

30 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Le Sénégal a pris part au Sommet de Luanda consacré au financement des infrastructures en Afrique, une rencontre de haut niveau présidée par le Chef de l'État angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço. Le ministre sénégalais des Infrastructures y a représenté le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Ce rendez-vous international a réuni de nombreuses personnalités africaines et partenaires au développement, parmi lesquels le Président togolais Faure Gnassingbé, l'ancien Président du Niger Mahamadou Issoufou, ainsi que des représentants d'institutions financières africaines et internationales. De nombreux chefs d'entreprises venus des quatre coins du monde ont également pris part aux travaux.

Au nom du Chef de l'État, le ministre des Infrastructures a présenté la vision stratégique du Sénégal en matière de développement des infrastructures, guidée par les orientations du Premier ministre. Il a mis en avant les projets phares destinés à renforcer la connectivité nationale et régionale, moderniser les réseaux de transport, et favoriser l'émergence d'une Afrique intégrée, connectée et prospère.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Sommet de Luanda 2025 a ainsi offert une plateforme d'échanges et de partenariats pour impulser une nouvelle dynamique dans le financement des infrastructures du continent, condition essentielle pour soutenir la croissance économique et le développement durable de l'Afrique.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.