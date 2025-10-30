La Maison de la Culture Douta Seck a accueilli avant-hier, mardi 28 octobre 2025, la deuxième édition de la rencontre «Regards croisés sur l'évolution de la musique sénégalaise», placée sous le thème «Les airs typiques au mbalax : visages et usages de la musique sénégalaise».

Cet événement, dédié à la célébration des 50 ans de la scène musicale sénégalaise, a réuni un public nombreux composé d'universitaires, d'artistes et d'hommes de culture, dont la présence remarquée des artistes-musiciens Baba Maal et Ismaël Lo et de l'ambassadeur de la Colombie.

Ouvert par la Directrice de la Maison de la Culture Douta Seck, Aby Faye, l'événement a été modéré par le professeur Ibrahima Wane, Directeur du Laboratoire Littérature, Langues et Sociétés d'Afrique de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, et dirigé artistiquement par Aboubacar Demba Cissokho, journaliste culturel à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).

Dans son allocution liminaire, le Pr Wane a retracé la genèse de cette célébration, soulignant que l'année 1975 constitue un «tournant décisif» dans l'évolution de la musique sénégalaise. Une idée née en 2019, qui vise à donner la parole aux anciens, pour transmettre et partager leur héritage musical avec les jeunes générations.

Aziz Dieng, l'un des premiers panélistes, a campé le débat, en se penchant sur la musique moderne ou contemporaine sénégalaise. Il a souligné l'influence occidentale dans l'instrumentation, notant que de nombreux instruments traditionnels sont aujourd'hui accordés au piano ; ce qui a entraîné la perte de certaines sonorités typiquement africaines.

Ancien patron du Bureau Sénégalais du Droit d'Auteur (BSDA, actuel Société Sénégalaise des Droits d'Auteurs et des droits Voisins - SODAV), il a également pointé les difficultés structurelles auxquelles fait face la musique sénégalaise, malgré l'émergence de certains artistes.

Ngoné Ndour, ingénieure du son et productrice, a ensuite pris la parole pour rappeler son parcours et son engagement de plus de 30 ans dans le secteur. Elle a insisté sur l'importance de la transmission et du rôle des femmes dans l'industrie musicale.

Bara Diokhané, surnommé «l'avocat des artistes», a salué les «lettres de noblesse» acquises par la musique sénégalaise grâce à des figures emblématiques comme Youssou Ndour, Baba Maal ou Ismaël Lo etc. Il a également évoqué les défis juridiques posés par l'Intelligence artificielle (IA), appelant à une meilleure protection des droits d'auteur.

HOMMAGE AUX PIONNIERS ET OUVERTURE PANAFRICAINE

Alioune Diop, journaliste culturel, a pour sa part rendu hommage à des groupes comme le «Xalam» et le «Touré Kunda», dont l'influence a dépassé les frontières sénégalaises. «Ces artistes se sont expatriés et ont continué à faire de la musique. La qualité de leurs oeuvres atteste de leur rayonnement international», a-t-il déclaré. Il a également cité des artistes traditionnels comme Yandé Codou Sène, Salam Dieng et Lalo Kéba Dramé, appelant la jeune génération à s'en inspirer.

La diversité et la richesse des échanges ont aussi mis en lumière l'apport essentiel des musiciens étrangers du Congo, du Cameroun, du Nigeria, entre autres, à la construction du paysage musical sénégalais, témoignant d'une ouverture panafricaine historique.

Clôture en musique

La soirée s'est achevée en beauté, avec un concert de l'Orchestre National, qui a interprété des morceaux emblématiques de la musique sénégalaise, rappelant la vitalité et la pérennité d'un patrimoine musical en perpétuelle évolution.

Cette rencontre a ainsi offert un cadre d'échange précieux pour retracer le parcours, célébrer les acteurs et réfléchir ensemble à l'avenir de la musique sénégalaise.