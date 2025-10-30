Sénégal: Zone Ocde - La fibre et la 5G stimulent la transformation numérique

Entre 2019 et 2024, les économies de l'Ocde ont connu des avancées rapides dans les domaines de la fibre, des réseaux mobiles 5G, de l'accès fixe sans fil (Fwa) et du haut débit par satellite. Dans un communiqué de presse, l'Ocde souligne que la pandémie de Covid-19 a mis en évidence le rôle de la connectivité numérique, devenue une infrastructure indispensable, tout en jouant un rôle accélérateur pour la demande en accès haut débit de qualité et fiable.

Les cinq dernières années, note l'Ocde, ont été marquées par des transformations socio-économiques ayant accru la demande en connectivité numérique de haute qualité. Cela inclut, par exemple, le télétravail ainsi que des technologies en maturation telles que l'intelligence artificielle générative (IA), les technologies immersives et l'Internet des objets (IoT).

La part des « offres Gigabit » sur les marchés de l'Ocde - c'est-à-dire les abonnements au haut débit fixe avec des vitesses de téléchargement annoncées égales ou supérieures à 1 Gbit/s - a été multipliée par 4,5 en cinq ans, passant de 4 % en 2019 à 19 % en 2024.

Par ailleurs, la consommation moyenne mensuelle de données par abonnement mobile a été multipliée par 2,5 sur la même période, passant de 6 Go fin 2019 à 15 Go en 2024, illustrant ainsi la transition vers une mobilité axée sur les données et une connectivité de nouvelle génération dans les pays de l'Ocde.

Dans l'ensemble de l'Ocde, le taux de pénétration du haut débit fixe a atteint 36,5 abonnements pour 100 habitants à la fin 2024, contre 32 en 2019. La part de la fibre dans le total des abonnements au haut débit fixe au sein de l'Ocde a atteint 47 % à la fin de 2024, contre 28 % en 2019. Dans cinq pays membres de l'Ocde, la part de la fibre dans le total des abonnements au haut débit fixe a dépassé le seuil des 80 % : Islande (93 %), Corée (90,5 %), Espagne (89 %), Finlande (81,6 %) et Lituanie (80,7 %).