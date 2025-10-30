Sénégal: Défense de la liberté de la presse - Un front mis en place par des acteurs du secteur

Des organisations représentatives de la presse nationale dont celles membres de la Coordination des associations de presse (Cap) se sont réunies le 29 octobre 2025 dans les locaux du Groupe Futurs Médias (Gfm) pour travailler sur un plan d'actions unifié, suite aux évènements malheureux qui se sont déroulés dans les locaux de 7Tv et de Rfm.

Selon un communiqué de presse, à ces occasions, les forces de l'ordre ont violemment investi les rédactions de ces entreprises de presse et arrêté deux journalistes et leurs techniciens, Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall qui, lui, a été libéré dans la soirée.

«La décision a été prise de mettre sur pied un front pour la défense de la liberté de la presse (Fdlp) qui comptera dans ses rangs toutes les organisations faîtières, et les personnalités des médias. Une Assemblée générale constitutive est prévue ce samedi 1er novembre 2025, à 12 heures, dans les locaux de la Maison de la presse », renseigne la même source.

En outre, les organisations de presse décident de tenir un sit-in devant les locaux de la 7Tv ce jeudi 30 octobre 2025 à 17 heures, suivi d'un plateau spécial diffusé simultanément sur plusieurs chaînes de télévisions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Nous nous donnons les moyens de mener toutes autres actions d'envergure nationale comme une marche dont la date sera instamment retenue et invitons toutes les forces et organisations éprises de justice et sensibles à la défense de la liberté de presse et d'expression de se joindre à notre combat dans le sens bien compris de l'intérêt national », lit-on dans le document.