Sénégal: Services financiers numériques - Les acteurs plaident pour un dialogue renforcé et une inclusion financière durable

L'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf), en partenariat avec les acteurs du secteur des paiements numériques, a tenu le 29 octobre une rencontre d'échanges consacrée à la promotion des bonnes pratiques d'usage des services financiers digitaux. Cette session, organisée à Dakar, marque la clôture d'une première phase de sensibilisation nationale initiée depuis plusieurs mois à Ziguinchor, Saint-Louis et Thiès.

Ouvrant la rencontre, le secrétaire exécutif de l'Oqsf a salué la forte mobilisation des acteurs du secteur, soulignant la pertinence du dialogue permanent entre les institutions publiques, les opérateurs, les fintechs et les associations de consommateurs. Selon lui, ces rencontres participent directement à la protection des usagers, à la promotion de l'innovation et à la stabilité du système financier.

« L'inclusion financière ne peut se faire sans confiance. Cette confiance passe par une meilleure compréhension des outils numériques, une plus grande transparence dans les transactions et un cadre réglementaire harmonisé entre tous les acteurs », a affirmé Papa Amadou Diagne, appelant à une collaboration plus étroite entre les autorités de régulation, les prestataires et les consommateurs.

Il a également salué la création de l'Association sénégalaise des établissements de paiements et des émetteurs de monnaie électronique (Asepame), estimant qu'elle constitue un tournant majeur pour la structuration du secteur et la défense de ses intérêts communs.

Une dynamique fédératrice au service de l'innovation et de l'inclusion

Prenant la parole à son tour, El Hadji Malick Gueye, directeur général de Wave Sénégal, a exprimé sa satisfaction de voir cette première phase de concertation se conclure sur une note d'unité et de progrès. Il a rappelé que les différentes étapes régionales ont permis de rapprocher les acteurs des usagers, de partager les avantages des paiements numériques, mais aussi d'alerter sur les risques liés à leur utilisation.

« L'Asepame réunit désormais les établissements de paiement agréés par la BCEAO et les émetteurs de monnaie électronique. Elle vise à instaurer un dialogue constructif et permanent avec les autorités publiques pour accompagner la croissance du secteur », a indiqué M. Gueye.

Le directeur général de Wave Sénégal est également revenu sur les récents débats autour de la taxe sur les transferts d'argent, saluant la volonté du gouvernement de consulter les acteurs concernés. Il a rappelé que l'Asepame avait joué un rôle de force de proposition en suggérant une alternative de taxation progressive des revenus du secteur entre 2026 et 2028, estimée à 530 milliards de recettes fiscales, afin d'éviter d'alourdir le coût des transactions pour les usagers.

« Nous voulons contribuer à la mobilisation de ressources pour l'État, mais dans un esprit d'équilibre qui préserve la dynamique d'inclusion financière », a-t-il précisé.

Interopérabilité, fiscalité et inclusion : un équilibre à trouver

Les discussions ont également porté sur le lancement de la Plateforme interopérable du Système de paiement instantané (Pi-Spi par la Bceao, qualifié par M. Gueye de « tournant majeur vers l'inclusion financière ». Ce projet permettra de réduire les coûts de transaction et de renforcer l'utilisation des paiements numériques à l'échelle de l'Uemoa.

Pour le Dg de Wave Sénégal, ces avancées doivent être accompagnées d'un cadre fiscal et réglementaire cohérent, afin de ne pas freiner les efforts de digitalisation : « Les objectifs d'accroître l'inclusion grâce à la gratuité jusqu'en 2029 et de mobiliser des ressources fiscales à travers une taxation peuvent coexister, à condition qu'un dialogue constant soit maintenu entre toutes les parties prenantes », a-t-il soutenu.