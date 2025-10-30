Afrique: Tibor nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime biya au pays

30 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

L'ancien secrétaire d'État américain aux Affaires africaines, Tibor Nagy, porte un regard sévère sur la crise politique que traverse le Cameroun. Dans une analyse cinglante, il affirme que le régime Biya répète un scénario électoral bien rodé, pour la huitième fois consécutive. Selon lui, cette mécanique implacable commence par la proclamation de la victoire de Paul Biya par une commission électorale soigneusement choisie, se poursuit par l'intimidation et l'arrestation des figures opposantes qui contestent les résultats, puis attend que l'indignation publique s'essouffle avant de reprendre le cycle.

Cette critique intervient dans un contexte de forte tension post-électorale dans le pays. Pour l'ancien diplomate américain, cette répétition démontre une maîtrise parfaite d'un processus visant à conserver le pouvoir coûte que coûte, sans égard pour les principes démocratiques les plus élémentaires. La stratégie de contournement des institutions démocratiques est si ancrée qu'elle serait devenue une "seconde nature" pour le régime en place. Le scénario dénoncé par Nagy soulève des questions fondamentales sur la crédibilité du processus électoral et l'avenir du dialogue politique dans le pays.

Alors que le Cameroun cherche une issue à cette crise récurrente, la communauté internationale observe avec attention. L'analyse de Tibor Nagy, expert reconnu de la région, renforce les inquiétudes concernant l'érosion démocratique et le blocage des canaux d'expression pacifique.

Ce constat amer met en lumière l'urgence pour toutes les parties prenantes de trouver une nouvelle voie pour briser ce cycle et répondre aux aspirations légitimes du peuple camerounais à une gouvernance transparente et inclusive.

