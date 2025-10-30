Cameroun: Absence de paul biya - Le silence inquiétant après la présidentielle au cameroun

30 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Un silence présidentiel aussi lourd qu'insolite pèse sur le Cameroun près de trois semaines après le scrutin du 12 octobre. Paul Biya, le chef de l'État proclamé réélu par le Conseil Constitutionnel, n'est apparu en public ni n'a prononcé le moindre discours depuis le jour du vote. Cette absence remarquée et remarquable alimente toutes les interrogations dans un pays en proie à une crise post-électorale tendue.

Alors que la nation aurait traditionnellement entendu un discours de victoire, un message de gratitude envers les électeurs ou ne serait-ce qu'une parole d'apaisement, le vide médiatique persiste. Ce mutisme intervient dans un contexte où des dizaines de citoyens ont perdu la vie lors de manifestations de rue contestant les résultats électoraux. L'absence de toute condoléance officielle de la part du président réélu est vivement critiquée par l'opposition et les observateurs politiques, qui y voient un signe de déconnexion.

Ce long silence nourrit naturellement les rumeurs et les spéculations sur l'état de la présidence. Pour ses détracteurs, cette situation est le symptôme d'un pouvoir déconnecté des réalités et des souffrances du peuple camerounais. L'incertitude générée par cette disparition de la scène publique ne fait qu'attiser les tensions dans un climat déjà extrêmement volatile.

Le pays, qui a besoin de stabilité et de dialogue, se retrouve face à un vide de leadership au moment le plus crucial. Ce silence présidentiel interpelle la conscience nationale et pose une question fondamentale sur la capacité de l'exécutif à gérer la sortie de crise et à réconcilier une nation profondément divisée.

