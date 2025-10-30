Congo-Kinshasa: Pamphile Mihayo - «Nous avons été éliminés, mais nous aussi nous sommes une bonne équipe»

La belle aventure de la République Démocratique du Congo aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Can Maroc 2026, s'est arrêtée mardi à Dobsonville Stadium, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les Léopards dames ont été éliminés par les Banyana-Banyana après leur défaite (0-1), dans un match qu'ils n'ont pas du tout démérité. Le sélectionneur de cette équipe, Pamphile Mihayo Kazembe qui a réussi à hausser un peu le niveau de cette équipe en peu temps, parle du facteur chance qui n'a pas joué en faveur des Léopards.

« Il y a eu des opportunités de marquer dans les deux camps, mais c'est la dernière dans le temps additionnel qui nous a fait mal. On a eu des occasions à marquer chez nous mais la chance ne nous avait pas souri, on est venu ici pour tenter notre chance, on y croyait, c'est vrai qu'en face on jouait contre une très grande équipe sud-africaine très technique, nous aussi nous sommes une bonne équipe. On a été forte défensivement, avec notre gardienne qui a arrêtée beaucoup d'occasions de but, les filles ont été agressives, on s'est procuré également beaucoup d'opportunités de scorer ».

Les Léopards ont concédé l'unique but de la partie à la dernière minute du temps réglementaire (90ème), après avoir bien tenu tout au long du match.

A la première mi-temps, les deux équipes ont montré chacune, une défense solide, avec peu d'occasions franches de part et d'autre. L'Afrique du Sud, championne en titre, a légèrement dominé le jeu en terme de possession, mais la RDC a bien résisté. Pour rappel lors du match aller disputé le 22 octobre 2025 à Kinshasa, les deux équipes s'étaient séparées par un score nul 1-1.

Par cette victoire à domicile, l'Afrique s'est donc qualifiée, rejoignant le Maroc qualifié comme pays hôte, la Zambie au détriment de la Namibie, score cumulé 7-2 ; la Tanzanie s'est qualifié en battant l'Éthiopie score cumulé 3-1. Il y aussi le Malawi qui a signé une qualification historique après une victoire 2-0 contre l'Angola en match retour, avec un score cumulé de 3-0.

L'Algérie s'est qualifié après une victoire 1-0 contre le Cameroun en match retour, avec un score cumulé de 3-1. Le Nigeria a confirmé sa qualification après son nul contre le Bénin 1-1 en match retour, avec un score cumulé de 3-1. Pour sa part, le Ghana a obtenu sa qualification après une victoire 3-0 contre l'Égypte en match aller, avec un score cumulé de 3-0, sans oublier le Kenya qui a éliminé la Tunisie (0-0/1-0).

Ci-après, la liste complète de toutes les 12 nations qualifiées :

-Maroc (hôte)

-Cap-Vert,

-Burkina Faso,

-Sénégal,

-Nigeria,

-Ghana,

-Tanzanie,

-Afrique du Sud,

-Zambie,

-Malawi,

-Kenya,

-Algérie.