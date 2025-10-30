Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Eve Bazaïba inaugure plusieurs ouvrages sociaux !

La Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Mme Eve Bazaïba Masudi, a procédé le lundi 27 octobre 2025 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, à l'inauguration officielle de plusieurs ouvrages réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières, destinée aux projets de développement communautaire.

Cette série d'inaugurations, qui comprenait des écoles, un hospice pour personnes âgées et la visite de chantiers en cours de finalisation, témoigne de l'impact concret de cette redevance sur la vie des communautés locales.

Dans la commune annexe de Lubumbashi, la Ministre d'Etat a inauguré l'école Kamatete, un projet mené par l'organisme spécialisé DOT CDM. Entièrement construite et équipée, cette infrastructure a été accueillie avec une immense joie par la communauté. Dans son mot, Eve Bazaïba a salué cette réalisation qui vient renforcer le secteur de l'éducation en offrant aux élèves un meilleur cadre d'apprentissage.

La tournée s'est poursuivie dans le territoire de Kipushi avec l'inauguration en grande pompe de l'hospice des vieillards de Kawama, également une oeuvre de la DOT CDM. La Ministre d'État a souligné que cet hospice, entièrement construit et équipé, s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement de valoriser les personnes du troisième âge.

Toujours dans le cadre de cette mission, deux autres écoles primaires construites et équipées par la DOT SOMIKA ont été inaugurées. Il s'agit de l'école primaire du sous-village Kafunda, dans la chefferie Kaponda (territoire de Kipushi), et de celle du quartier Munkunto, dans la commune annexe de Lubumbashi. « Dotées chacune de six salles de classe et d'un bureau administratif, ces écoles constituent une contribution essentielle à l'éducation de nos enfants et appellent à une gestion rigoureuse », a martelé la Ministre d'Etat.

Au village Seleyi, c'est avec une fierté visible qu'Eve Bazaïba a coupé le ruban symbolique d'une borne-fontaine, un projet de la DOT SOMIKA qui permet désormais à la population de consommer de l'eau potable. A côté de cet accès amélioré à l'eau, elle a également visité le chantier du centre de formation professionnelle de Seleyi, où elle a pu constater l'avancement significatif des travaux, réalisés à 80%, à la grande satisfaction des habitants.

Ce déploiement sur le terrain illustre le succès du partenariat entre le Ministère des Mines et celui des Affaires Sociales. La mise en oeuvre de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières est une opportunité majeure qui concrétise la vision du Président de la République, mise en oeuvre par le Gouvernement. Elle vise à offrir aux communautés impactées par les activités minières de justes compensations à travers des projets de développement durable.