Congo-Kinshasa: Kisantu - Billy N'Tunga solde les factures des patients guéris bloqués à l'hôpital Saint Luc

Fidèle à sa tradition de proximité avec sa base, l'Honorable Billy N'Tunga, député provincial élu de Madimba et Rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kongo Central, a posé, lors de son passage à Kisantu, un acte à forte portée sociale. En visite à l'hôpital général Saint Luc, il a pris en charge les factures d'une vingtaine de malades guéris mais retenus faute de moyens pour solder leurs soins, leur permettant ainsi de regagner immédiatement leurs familles.

De retour à Kinshasa après un court moment de repos, l'élu de Madimba a marqué une halte dans son fief électoral, où il a été accueilli par une foule enthousiaste venue saluer son élection comme Rapporteur numéro 1 de l'Assemblée provinciale du Kongo Central. Une promotion perçue comme une « double victoire » par sa base, après sa destitution du poste de rapporteur adjoint, renforçant son image d'homme combatif et déterminé.

Au cours de cette escale, l'honorable Billy N'TUNGA s'est rendu à l'hôpital Saint Luc pour y retirer les sutures d'une blessure à la tête, consécutive à l'altercation survenue dernièrement à l'Assemblée provinciale. À l'issue de cette consultation médicale, il a entrepris une visite des pavillons, notamment celui de la pédiatrie, où il s'est rendu compte de la situation précaire de plusieurs patients guéris mais maintenus sur place par défaut de moyens financiers.

Saisi par cette réalité, il a procédé au règlement immédiat de leurs factures. Ce geste de solidarité a été salué par le personnel médical et les familles bénéficiaires, qui y ont vu l'expression d'un leadership attentif aux préoccupations sociales. « Il n'est pas venu seulement pour lui-même, il est venu aussi pour soulager la douleur des autres », a témoigné un infirmier présent.

Poursuivant sa visite, l'honorable Billy N'TUNGA s'est également rendu au chevet de Mi-Roger Nseka, alias « G8 », leader d'opinion local hospitalisé depuis près de trois mois à la suite d'un grave accident. Ce moment d'échanges empreint d'humanité a été perçu par plusieurs observateurs comme un symbole d'unité et de dépassement des clivages.

Face à la presse locale, le député provincial a remercié la population de Madimba pour son soutien constant et réaffirmé son attachement à l'unité et à la cohésion :

« La population de Madimba doit toujours croire en ses autorités. Ensemble, nous irons plus loin », a-t-il déclaré.

Par cette action sociale alliant compassion et proximité, l'honorable Billy N'TUNGA confirme son ancrage dans le terrain et son engagement envers le bien-être de sa base électorale. Une démarche qui consolide l'image d'un homme public résolument tourné vers le service à la communauté.