Mardi 28 octobre 2025, Daniel Bumba, Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a procédé au lancement du Forum économique sur l'assainissement durable de la ville organisé par le gouvernement provincial en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas et le UN Global Compact Network RDC. Cet événement s'inscrit dans l'initiative « Assainir Kinshasa », elle-même alignée sur l'initiative présidentielle « Villes assainies » du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le programme « Kinshasa Ezo Bonga » du Gouverneur Daniel Bumba.

Sous le thème : « Transformer les déchets en richesses au profit de l'homme et de la planète », ce forum réunit jusqu'au 30 octobre 2025 des acteurs économiques, institutionnels, scientifiques et citoyens dans l'objectif d'enclencher et de suivre des programmes structurants faisant de l'assainissement un moteur de croissance verte inclusive.

Les travaux ont été officiellement lancés par la Ministre de l'Environnement et de l'Économie du Climat, S. E. Marie Nyange Ndambo.

Dans son allocution, le Gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a détaillé sa politique d'assainissement fondée sur l'économie circulaire, avec le secteur privé et l'entrepreneuriat vert comme leviers majeurs. Il a insisté sur le fait que les déchets ne sont pas un fardeau, mais une opportunité d'affaires et un gisement d'emplois.

Il a appelé les Kinois à s'approprier cette vision pour améliorer leurs conditions de vie, et les participants à définir des stratégies de sensibilisation percutantes pour un changement durable des mentalités, au-delà des seules mesures contraignantes.

La clôture prévue pour ce jeudi 30 octobre 2025 est censé être un moment fort dédié à la gouvernance, à la clarté institutionnelle et aux mécanismes de financement vert qui façonneront la ville de Kinshasa de demain.