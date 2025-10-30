Maroc: Lana Cash, premier établissement de paiement au pays à lancer le virement instantané

Lana Cash, établissement de paiement filiale du Groupe CIH Bank, devient le premier acteur de son secteur à lancer le virement instantané au Maroc, rejoignant ainsi les banques de la place.

"Ce nouveau service permettra d'émettre et recevoir des virements instantanés, 24h/24 et 7j/7, vers et depuis n'importe quel compte bancaire au Maroc. Une opération à la fois simple, pratique et rapide qui peut être effectuée via l'application WEPAY ou directement à travers le réseau des agences Lana Cash", indique un communiqué de Lana Cash.

Une avancée réglementaire et technologique au service de l'inclusion financière

Dans la continuité des évolutions introduites par Bank Al-Maghrib et le GSIMT, permettant aux établissements de paiement d'accéder aux infrastructures de règlement interbancaire, Lana Cash confirme son rôle de pionnier en matière d'innovation financière, tout en s'alignant sur les standards les plus élevés de sécurité et de qualité de l'expérience clients.

Pour démocratiser l'accès à cette innovation, Lana Cash propose son virement instantané au tarif de lancement exceptionnel de 11 dirhams TTC, soit le même prix qu'un virement classique.

"Le lancement du virement instantané s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'innovation et en phase avec la vision de Bank Al-Maghrib, qui fait de l'inclusion financière et de la digitalisation des services financiers des leviers essentiels pour renforcer l'accès à des services de paiement modernes. Avec ce nouveau service, Lana Cash s'arrime ainsi à l'ensemble de l'écosystème bancaire en offrant une expérience client similaire", a affirmé Brahim Zekhnini, Administrateur Directeur Général de Lana Cash, cité dans le communiqué.

Ce nouveau lancement illustre l'engagement de Lana Cash à fournir des services accessibles, sécurisés et rapides, même aux clients non bancarisés afin de soutenir l'inclusion financière et participer à la modernisation du paysage des paiements au Maroc.