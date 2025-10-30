Afrique: Union Africaine - Mise en avant des initiatives du Maroc en faveur de la sécurité alimentaire du continent

Les initiatives du Maroc en faveur de la sécurité alimentaire de l'Afrique ont été mises en avant, vendredi devant le segment ministériel de la 6ème session ordinaire du comité technique spécialisé de l'agriculture, du développement rural, de l'eau et de l'environnement (CTS-ARDWE) relevant de l'Union Africaine (UA).

A cette occasion, l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi a souligné que le Royaume fait de la sécurité alimentaire de l'Afrique une priorité stratégique intégrée même dans ses programmes de développement socio-économiques, notamment la Stratégie Nationale "Génération verte 2020-2030", rappelant le lancement de plusieurs initiatives concrètes et des actions clés en faveur de la sécurité alimentaire dans le cadre de l'Agenda 2030, de l'Agenda 2063 et des différentes initiatives multilatérales.

Le diplomate a, dans ce sens, cité l'appel à la création d'un Fonds international dédié à la sécurité alimentaire en Afrique, à l'occasion du deuxième bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4), le lancement en 2016 de l'Initiative de l'Adaptation de l'Agriculture Africaine (AAA) et l'Initiative pour la Soutenabilité, la Stabilité et la Sécurité en Afrique (Triple S).

Il a également fait part de l'engagement du Royaume, à travers le partenariat tripartite entre le Groupe OCP, l'AUDA- NEPAD et la Commission de l'Union Africaine signé en 2019, et l'ouverture par l'OCP de 12 représentations dans le Continent pour le renforcement de la production et de la distribution d'engrais.

Il a noté que le groupe OCP a également procédé à l'octroi de milliers de tonnes de fertilisants à plusieurs pays africains, une action qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité et la sollicitude du Maroc à l'égard des agriculteurs africains.

M. Arrouchi a, par ailleurs, souligné que cette session se tient à un moment charnière pour le continent, marqué par la transition de la Déclaration de Malabo (2014-2025) vers la nouvelle Stratégie et le Plan d'Action de Kampala (2026-2035), relevant que le Royaume salue et soutient pleinement les initiatives africaines lancées dans ce cadre, notamment à travers la transformation durable des systèmes agroalimentaires africains et le renforcement de la résilience face aux changements climatiques.

Il s'agit aussi de la promotion de l'intégration des politiques en matière d'agriculture, d'environnement et de développement rural, du renforcement de la coopération régionale, continentale et des partenariats extérieurs, de la mise en oeuvre des politiques communes sur la biodiversité, la lutte contre la désertification et la gestion durable des terres et la fertilisation des sols et de l'innovation et de la numérisation dans le secteur agricole, a-t-il enchaîné.

L'ambassadeur a, en outre, affirmé que le Maroc apprécie à juste titre le lancement de la Vision et de la Politique de l'Eau en Afrique et l'opérationnalisation en vue de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA).

Fort de son expérience dans la gouvernance et le contrôle sanitaire des produits alimentaires, a-t-il poursuivi, le Maroc réaffirme sa disponibilité à partager son expertise technique, institutionnelle et scientifique afin de contribuer à la mise en place de systèmes agroalimentaires sûrs, compétitifs et résilients en Afrique.

Le diplomate a, d'autre part, mis en avant l'obtention par le Maroc du meilleur score lors du cycle du CTS-ARDWE 2023-2025, témoignant ainsi des efforts continus déployés à cet effet.

Il a également souligné que cette performance illustre la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a placé l'agriculture au centre du développement économique et social du Royaume.

Dans le cadre de sa solidarité agissante et sa politique indéfectible en faveur de la complémentarité Sud/Sud et face aux multiples défis auxquels le continent est confronté, le Maroc réaffirme sa pleine disponibilité à coopérer activement avec la Commission de l'Union Africaine, les Communautés Économiques Régionales et l'ensemble des États membres, afin de traduire les orientations de la Vision de Kampala en actions concrètes, a-t-il dit, assurant que le Royaume continuera de défendre les valeurs de solidarité, d'unité et de partenariat qui fondent l'action commune.

"Ensemble, oeuvrons pour une Afrique qui produit et nourrit sa population, tout en préservant durablement ses ressources naturelles au bénéfice des générations futures", a-t-il conclu.