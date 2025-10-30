Maroc: Bourse - Le MASI reprend son ascension

28 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 20 au 24 octobre sur une note positive, son indice principal, le MASI, reprenant son ascension avec une hausse 5,34% à 19.443,32 points (pts).

Le MASI.20, qui reflète la performance des 20 entreprises les plus liquides, a gagné 6,18% à 1.586,89 pts et le MASI ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, a augmenté de 5,3% à 1.321,3 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations, a, quant à lui, avancé de 4,71% à 1.923,72 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices "Santé" (+12,41%), "Sociétés de portefeuille - Holdings" (+11,15%) et "Immobilier" (+9,81%) ont affiché les plus fortes hausses.

À l'opposé, les secteurs "Société de financement et autres activités financières" (-3,56%) et "Loisirs et Hôtels" (-1,19%) ont été les seuls à enregistrer des reculs.

Les échanges ont dépassé 2,12 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central "Actions" et dominés par les transactions sur Vicenne (19,25%), Attijariwafa Bank (11,87%) et TGCC (7%).

De son côté, la capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 1.025 MMDH.

Aux valeurs individuelles, Vicenne (+19,59% à 525 DH), Fenie Brossette (+14,66% à 479,35 DH), Ennakl (+12,22% à 65,13 DH), Auto Nejma (+11,62% à 4.601 DH) et Delta Holding (+11,25% à 80,27 DH) ont réalisé les meilleures performances.

À l'inverse, Salafin (-8,09% à 625 DH), Sanlam Maroc (-6,26% à 1.901 DH), Zellidja (-4,39% à 218 DH), Wafa Assurance (-1,77% à 5.000 DH) et Disty Technologies (-1,66% à 386 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

