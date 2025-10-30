Maroc: A 38 ans, Youssef El-Arabi inscrit le but le plus rapide de la saison en Ligue 1

A 38 ans, l'attaquant marocain de FC Nantes Youssef El-Arabi a inscrit le but le plus rapide de la saison en Ligue 1 après une minute et trente-trois secondes contre le Paris FC, vendredi soir en ouverture de la 9e journée.

Titulaire pour la première fois cette saison, l'avant-centre a permis à Nantes d'ouvrir le score sur la pelouse du club parisien, un match remporté par les Canaris (2-1).

D'entrée de jeu, El Arabi bien servi en profondeur a marqué un but sensationnel d'une frappe sèche et précise depuis l'extérieur de la surface.

"Marquer rapidement m'a donné de la confiance ainsi qu'aux coéquipiers. Tout le monde s'est battu avec solidarité pour s'assurer trois points bien mérités", a déclaré l'international marocain (47 sélections) cité par L'Equipe.

Le joueur arrivé librement cet été de l'Apoel Nicosie a pour la première fois bénéficié de 70 minutes qu'il a su mettre à profit, souligne le journal sportif, relevant que "les jambes sont moins rapides mais l'intelligence de jeu perceptible".

El-Arabi, auteur de deux buts en 120 minutes de jeu, sera appelé à reproduire une prestation aussi percutante lors de la rencontre prévue mercredi contre l'AS Monaco.

"À mon âge, je ne triche pas. Le plus important, c'est que je prenne du plaisir et que je donne le maximum", a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse.