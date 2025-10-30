Maroc: Doublé de Hakimi contre Brest, le PSG reprend la tête de la Ligue 1

L'international marocain Achraf Hakimi a signé un magnifique doublé, samedi soir, contre le Stade Brestois, permettant au PSG de reprendre la tête du classement de Ligue 1.

Décisif, le capitaine du PSG a ouvert le score d'une reprise imparable du pied droit à la 29e minute, sur un service de Vitinha, avant de doubler la mise dix minutes plus tard après un travail phénoménal de Khvitcha Kvaratskhelia.

Après deux matchs nuls en championnat, les hommes de Luis Enrique renouent avec le succès en s'imposant 3-0 au stade Francis-Le Blé à Brest. L'entrée de Dembélé, Marquinhos et Doué en seconde période a accentué la domination parisienne, avec à la clé une troisième réalisation des Parisiens en temps additionnel.

Le PSG s'installe ainsi provisoirement en tête du classement de Ligue 1 avec deux points d'avance sur l'Olympique de Marseille, attendu à Lens dans la soirée.

Omniprésent entre générosité défensive, audace offensive et puissance physique, Achraf Hakimi continue à se démarquer à quelques jours du verdict pour le titre de meilleur joueur africain de l'année lors des CAF Awards 2025.

Luis Enrique : Achraf demeure sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde

L'international marocain et défenseur du PSG, Achraf Hakimi, demeure "sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde", a affirmé, vendredi, l'entraineur du club parisien, Luis Enrique.

"Il est très performant et c'est pour cela que nous n'avons pas signé avec un autre latéral droit, il joue presque toujours", a déclaré le coach espagnol lors d'une conférence de presse en réponse à une question sur le potentiel de Hakimi pour remporter le Ballon d'or africain.

Selon M. Enrique, "rien n'a changé par rapport à sa situation, c'est l'un des leaders de vestiaire. Les joueurs l'ont choisi comme vice-capitaine du PSG". "Il a beaucoup de qualités offensives et défensives. Il joue presque tous les matches, toujours à 100 %", a indiqué l'entraineur qui s'est dit "très content de l'avoir dans l'équipe".