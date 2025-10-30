Maroc: Oussama Idrissi - L'Académie Mohammed VI joue un rôle 'central' dans le développement du football marocain

L'Académie Mohammed VI de football joue un rôle "central" dans le développement du football marocain, a souligné le joueur marocain Oussama Idrissi, qui évolue au sein du club mexicain de Pachuca.

Depuis son inauguration en 2010, cette installation a contribué à l'amélioration des performances des différentes sélections nationales, a affirmé l'ailier gauche marocain dans une déclaration à la MAP, rappelant à cet égard que le Royaume a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a remporté la Coupe d'Afrique des Nations U-17 ainsi que la Coupe du monde U-20, et a décroché la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris.

L'international marocain, qui a passé une grande partie de sa carrière en Europe notamment au FC Séville et à Feyenoord, a mis en avant le grand intérêt accordé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au sport en général, et au football en particulier, ainsi que les efforts déployés par la Fédération Royale Marocaine de Football en vue de consolider le rayonnement du football national.

L'Académie Mohammed VI, une initiative royale pionnière, a offert aux talents marocains en herbe l'opportunité de faire carrière dans le football, a relevé le joueur de 29 ans, qui a également souligné la qualité de formation de haut niveau offerte par cette installation.

Idrissi, vainqueur de la Ligue des Champions de la CONCACAF 2024 avec Pachuca, a ajouté que la création de l'Académie Mohammed VI était "un bon investissement" pour le développement du football marocain, soulignant qu'elle représente actuellement une véritable pépinière ayant permis à plusieurs joueurs de renforcer les rangs de plusieurs sélections nationales, dont Youssef En-Nesyri, Nayef Aguerd, Fouad Zahouani ou encore Yassir Zabiri.

Les excellentes performances des sélections marocaines, réalisées grâce à l'Académie Mohammed VI de Football qui offre aux jeunes joueurs une formation combinant développement des talents et discipline tactique, constituent une source de motivation pour l'équipe nationale des moins de 17 ans, qui se prépare à participer à la Coupe du monde au Qatar, a-t-il conclu.