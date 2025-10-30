Maroc: Azzedine Ounahi buteur et décisif avec Gérone face à Oviedo

28 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

L'international marocain Azzedine Ounahi a signé une prestation remarquable avec Gérone samedi lors de la 10e journée de Liga, confirmant son retour en forme et son rôle grandissant au sein du club catalan.

Entré en jeu à la 59e minute alors que Gérone était mené 2-0 par le Real Oviedo, Ounahi a totalement relancé le match en inscrivant un superbe but et en provoquant le deuxième penalty de son équipe, permettant aux Catalans d'arracher un spectaculaire match nul 3-3.

"Le milieu de terrain marocain a livré une prestation exceptionnelle, marquée par un but et un penalty provoqué, offrant à l'équipe l'opportunité de revenir au score", a souligné l'entraîneur Míchel Sánchez à l'issue de la rencontre.

Arrivé cet été en provenance de l'Olympique de Marseille, Ounahi avait déjà montré de belles dispositions lors de ses premières apparitions avec Gérone en Liga. Recruté après son éclatant parcours avec les Lions de l'Atlas à la Coupe du monde 2022, le milieu marocain n'avait pas trouvé la continuité espérée en France et avait été prêté la saison passée au Panathinaikos, où il avait inscrit cinq buts et délivré sept passes décisives en 35 matchs.

Lors de sa présentation officielle au stade de Montilivi, Ounahi avait confié que jouer en Liga était un rêve d'enfant et promis d'apporter beaucoup à Gérone une fois à 100 % physiquement - promesse qu'il commence déjà à tenir.

