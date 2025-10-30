Maroc: Le dirham se déprécie de 0,5% face à l'euro

Le dirham s'est déprécié de 0,5% face à l'euro et de 0,8% vis-à-vis du dollar américain durant la période du 16 au 22 octobre 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, fait savoir BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 429,4 milliards de dirhams (MMDH) au 17 octobre, en hausse de 2,1% d'une semaine à l'autre et de 17,9% en glissement annuel, précise la même source.

S'agissant des interventions de la Banque centrale, leur volume s'est chiffré à 152,8 MMDH en moyenne quotidienne, réparti entre des avances à 7 jours (75,9 MMDH), des pensions livrées à plus long terme (43,5 MMDH) et des prêts garantis (33,4 MMDH).

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est élevé à 4,7 MMDH, tandis que le taux interbancaire s'est maintenu à 2,25%.

Lors de l'appel d'offres du 22 octobre (date de valeur le 23 octobre), BAM a injecté 72,6 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s'est apprécié de 6,9%, portant sa performance depuis le début de l'année à 31,7%.

À l'exception de l'indice de "l'industrie pharmaceutique", qui ressort en léger repli de 0,4%, la progression a concerné l'ensemble des indices des autres secteurs, avec en particulier des hausses de 8,6% de l'indice des "Banques", de 5,7% pour celui des "Bâtiments et matériaux de construction", de 9% pour les "Services de transport", de 13,1% pour la "Participation et promotion immobilières" et de 7,1% pour les "Télécommunications".

Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est passé, d'une semaine à l'autre, de 1,7 MMDH à 2 MMDH, réalisé principalement sur le marché central actions.