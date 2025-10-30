Maroc: Anwar Mghinia - La sélection nationale féminine des moins de 17 ans progresse au fil des matchs

L'entraîneur de la sélection nationale féminine des moins de 17 ans, Anwar Mghinia, a affirmé que le niveau des joueuses marocaines connaît une progression constante au fil des matchs disputés dans le cadre de la Coupe du Monde U17.

Dans une déclaration à la presse, suite à la qualification des Lioncelles de l'Atlas pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, tenue au Maroc, après leur victoire face au Costa Rica vendredi, le sélectionneur national a souligné que les joueuses ont su tirer des enseignements de leurs deux premières rencontres contre le Brésil et l'Italie.

L'équipe nationale abordera les prochaines étapes avec une détermination résolue à aller le plus loin possible dans la compétition, a-t-il ajouté.

"Malgré les défaites enregistrées lors des deux premières journées, j'ai toujours eu pleine confiance dans les qualités techniques, tactiques et physiques des joueuses", a-t-il dit, estimant que cette jeune équipe possède les atouts nécessaires pour s'affirmer dans un avenir proche.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également fait remarquer que la sélection compte dix joueuses nées en 2009, évoluant face à des formations alignant des joueuses nées en 2008, soulignant ainsi la confiance du staff technique dans ces jeunes, malgré leur âge inférieur à celui de leurs adversaires.

Et de poursuivre que cette qualification en huitièmes de finale s'inscrit dans la dynamique positive que connaît le football marocain.

De son côté, la meilleure joueuse du match face au Costa Rica, Mayssa Baha, a indiqué que ses deux buts viennent récompenser les efforts de l'ensemble de l'équipe, notant que les joueuses se réjouissent d'avoir décroché leur place pour les huitièmes de finale du Mondial qui aura lieu mardi contre la Corée du Nord.