Congo-Kinshasa: Hausse des prix des produits agricoles sur le marché à Kisangani

Les prix de plusieurs produits agricoles connaissent une hausse depuis quelques jours sur le marché de Kisangani (Tshopo), en raison de l'impraticabilité de la route nationale n°4.

Un panier d'oignons, qui se vendait à 2 000 FC, se négocie désormais à 8 000 FC, tandis que les pommes de terre coûtent actuellement entre 5 000 et 6 000 FC, contre 3 000 FC auparavant.

Les choux, autrefois vendus à 2 000 FC, sont désormais proposés à 8 000 FC.

« La route est impraticable uniquement dans la partie relevant de la Tshopo », déclare un conducteur de véhicule.

Selon lui, si la route était réhabilitée et les taxes illégales supprimées, les produits alimentaires seraient plus abordables :

« De Butembo à Kisangani, si la route est bonne, c'est une affaire de deux à trois jours. Si le véhicule arrive dans ce délai et si les taxes ne sont pas prélevées, n'est-ce pas que les prix seront abordables... ».

Beaucoup de denrées alimentaires disponibles sur le marché de Kisangani proviennent de l'Ituri et du Grand-Nord, en empruntant la nationale n°4. Il s'agit notamment des haricots, oignons, ails et poissons salés.

Le souhait général est que les autorités s'investissent dans la maintenance de cette route, qui est d'un intérêt capital pour les populations de l'Est du pays.