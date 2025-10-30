Congo-Kinshasa: Au moins 32 522 enfants actifs dans les groupes armés dans l'Est du pays

Plus de 32 000 enfants sont encore actifs dans les groupes armés dans les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Tanganyika, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Le Réseau régional des organisations de la société civile contre le recrutement et l'utilisation des enfants soldats a avancé ces chiffres, mercredi 29 octobre, à la clôture d'un atelier tenu à Beni, au Nord-Kivu

Pour résoudre cette problématique, l'un des membres de cette structure, Raphaël Lumoo, a recommandé au gouvernement de déployer des efforts pour restaurer l'autorité de l'État dans ces cinq provinces.

« L'État devra faciliter la séparation de ces enfants encore utilisés par les groupes armés dans ces provinces. Ils doivent être réinsérés dans leurs communautés », a déclaré Raphaël Lumoo.

La communauté internationale est appelée à accompagner le gouvernement congolais dans les processus de paix engagés, notamment ceux de Washington et de Doha.

Les participants ont demandé au gouvernement congolais et à la communauté internationale de coaliser leurs efforts pour mettre fin à cette grave violation des droits de l'enfant.

Ils ont constaté que plus les groupes armés restent actifs, plus les enfants sont impliqués.

« En tant qu'acteurs locaux, nous restons engagés dans la surveillance de toute utilisation d'enfants par les groupes armés encore actifs », ont-ils conclu.