Congo-Kinshasa: Guerre dans l'Est - Le ministre de la Défense réaffirme l'engagement de l'armée à défendre l'intégrité territoriale

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, a réaffirmé mercredi 29 octobre la détermination des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à défendre l'intégrité territoriale du pays, malgré les tensions persistantes sur le terrain.

Dans un communiqué lu par le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, le ministre accuse les rebelles de l'AFC/M23 de multiples violations du cessez-le-feu, en dépit du processus de paix de Doha actuellement en cours.

Face à cette situation préoccupante, Guy Kabombo Muadiamvita appelle la population à garder son calme, faire preuve de vigilance et faire confiance à l'armée, engagée sur le terrain avec professionnalisme et courage.

Sur le terrain, les belligérants s'accusent mutuellement de violations du cessez-le-feu, compliquant davantage les efforts de médiation et de retour à la paix dans les zones affectées par le conflit au Nord-Kivu et Sud-Kivu.