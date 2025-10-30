Sénégal: Un grand pas vers la fin du déficit d'enseignants scientifiques au pays

Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a fait une grande annonce lors du séminaire international de restitution des projets financés dans le cadre du programme « Apprendre », mis en oeuvre avec l'appui de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), dont la cérémonie de clôture a eu lieu ce mercredi 29 octobre 2025. Papa Malick Ndao a en effet affirmé que le déficit de professeurs dans les matières scientifiques, au Sénégal, allait bientôt être de l'histoire ancienne.

« Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes en train de résorber ce gap et nous envisageons, dans les prochains jours et dans les prochaines années, de résorber définitivement le manque de professeurs dans les matières scientifiques », a-t-il déclaré. Une évolution qui découle du Conseil interministériel tenu le 3 octobre 2025. « C'est dans ce cadre que le ministère a procédé au déploiement d'une importante cohorte d'enseignants issus des écoles de formation », a-t-il renchéri.