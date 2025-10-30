Sénégal: Intercommunalité - Dakar, Pikine et Guédiawaye valident un plan quinquennal

La communauté des agglomérations de Dakar (Cadak) a tenu, ce mercredi 29 novembre 2025 à Dakar, un atelier de validation du plan stratégique horizon 2030. L'atelier a pour objectif de partager et de valider le rapport du Plan stratégique de la Cadak horizon 2030 et d'identifier à la lumière des défis actuels et futurs des nouveaux axes de planification stratégique pour les cinq prochaines années.

À cet effet, ce plan est conçu pour repositionner les projets de cette structure dans le contexte des pôles territoires. La Cadak, créée en 2004, est une structure intercommunale qui regroupe les villes de Dakar, Pikine et Guédiawaye.

Ce plan quinquennal vise à participer au développement de ces villes devenant ainsi un levier de développement afin de transformer les défis en opportunités concrètes. Plusieurs réalisations sont à l'actif de la Cadak telles que l'aménagement des espaces publics, l'éclairage public, la gestion des déchets et la réfection et la construction des routes.

Selon, Moussa Tine, directeur de la Cadak, ce qui a motivé l'élaboration de ce plan est de pouvoir faire une prospection afin de mettre en place une feuille route. «Avec ce plan, nous allons avoir une bonne intelligence de ce que nous voulons faire et cela va nous permettre d'être capable de donner une perspective à nos villes. Il faut avoir une planification à longue durée de sorte qu'on sache là où nous voulons aller et que nos budgets soient adressés à cet objectif final», a-t-il dit.

Néanmoins, a souligné le directeur de la Cadak, plusieurs défis se présentent en terme d'aménagement du cadre de vie, de la gestion des déchets et de la réalisation des voiries et en terme d'inclusion et de participation citoyenne. Cependant, il a appelé les élus locaux concernés et les autorités administratives à travailler en parfaite collaboration pour relever ces défis. «Ce plan sera une boussole pour nous afin de mieux avoir toutes les données de ces villes.

C'est ainsi que nous allons essayer d'impulser un développement coordonné entre Dakar, Pikine et Guédiawaye qui ont comme dénominateur commun la géographie et les réalités socio-culturelles», a-t-il déclaré. Pour le maire de Guédiawaye, Ameth Aïdara et vice-président de la Cadak, l'entente joue un rôle central dans la gouvernance urbaine de la capitale.