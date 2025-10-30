Sénégal: Trafic de drogue - Un dealer de Kush arrêté à Castor

30 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Commissariat d'arrondissement de Dieuppeul a mis fin, le 28 octobre 2025, aux agissements d'un présumé trafiquant de Kush, une drogue de plus en plus répandue dans la capitale.

L'opération a été déclenchée à la suite d'un renseignement faisant état d'un intense trafic à Parc nadio, au coeur du marché Castor. Une équipe d'intervention a aussitôt été dépêchée sur les lieux. Les éléments de la police ont interpellé le suspect, en possession d'un sachet plastique contenant 154 képas de Kush, déjà conditionnés pour la vente.

