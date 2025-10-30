Sénégal: Le stade Demba Diop inspecté par la Fsf et la FIFA

Le stade Demba Diop, toujours en chantier plus de deux ans après le lancement des travaux, a été inspecté ce mercredi par le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, accompagné d'une délégation de la FIFA. Cette visite s'inscrit dans le suivi du projet de réhabilitation, financé conjointement par la FSF et la FIFA dans le cadre du programme FIFA Forward.

Lancé en mars 2023 avec une livraison initialement prévue en juin 2025, le chantier accuse un retard notable. Sur place, la délégation a constaté des structures en béton inachevées, l'absence de pelouse, des tribunes incomplètes et une toiture encore au stade de projet.

Le Demba Diop, qui passera de 14 500 à 20 000 places, adoptera une configuration "type anglais", sans piste d'athlétisme, avec de nouvelles tribunes couvertes, des vestiaires modernes, un gazon synthétique et un terrain d'entraînement.

Pour El Hadji Wack Diop, Directeur du bureau régional de la FIFA pour l'Afrique de l'Ouest, cette mission avait pour objectif « de faire l'état des lieux et relancer la coordination technique avec la nouvelle équipe fédérale pour finaliser les travaux dans les meilleurs délais ».

À ce jour, près de 5,1 milliards FCFA ont déjà été engagés sur un coût total estimé à 7 milliards FCFA. Pour la FSF, le Demba Diop doit devenir un stade fédéral de référence, capable d'accueillir compétitions nationales et rencontres internationales.