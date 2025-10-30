Gambie: L'Administration Fiscale du pays estime que la TVA dans les transactions transfrontalières est la solution pour un régime fiscal modernisé

Le directeur général adjoint et Chef du Département de la Fiscalité Intérieure de l'Administration Fiscale de la Gambie, Mr Ensa Jallow, a souligné l'importance déterminante de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dans les transactions transfrontalières, déclarant que c'est un aspect de plus en plus indispensable d'un régime fiscal modernisé.

Il a fait ces remarques le lundi 28 octobre dans un hôtel de la place lors de l'ouverture d'un atelier de deux jours de mise à niveau des compétences sur la gestion des transactions transfrontalières organisé par l'Administration Fiscale de la Gambie avec le soutien technique du Forum Africain de l'Administration Fiscale. 20 participants ont pris part à cet atelier de formation.

Mr Jallow a observé que due à une intégration régionale en évolution constante et à l'expansion conséquente des marchés, il est primordial pour le personnel de l'Administration Fiscale de la Gambie de s'imprégner pleinement des principes et pratiques gouvernant la gestion de la collecte de la TVA au cours des transactions transfrontalières, et ce, en vue de garantir un régime fiscal efficace, transparent et efficient.

Il a réaffirmé l'engagement de la direction à renforcer la gestion de la collecte de la TVA, notamment dans le domaine du commerce transfrontalier, insistant que la TVA joue un rôle important dans la mobilisation des recettes tant sur le plan national qu'international.

« Booster le taux de conformité à la TVA est indispensable pour garantir la mobilisation des recettes à travers une plus grande adhérence des contribuables et la réduction des cas de fraude sur la TVA, » a-t-il déclaré.

Le directeur général adjoint a souligné que l'Administration Fiscale de la Gambie a constamment excédé ses objectifs en ce qui concerne la mobilisation des recettes ces dernières années, un succès qu'il a attribué aux projets de réforme en cours et à l'investissement continu de l'institution fiscale dans le renforcement des compétences de son personnel.

Mr Jallow a salué les partenaires tels que le Forum Africain de l'Administration Fiscale pour leur soutien continu dans la formation et le développement des aptitudes professionnelles, notant que de telles collaborations permettent au personnel d'aiguiser leurs compétences, et ce, conformément avec le programme de modernisation de l'Administration Fiscale de la Gambie.

Il a également indiqué que tandis que certains pays ont déjà procédé à la mise en place de vigoureux systèmes de gestion de la collecte de la TVA dans le domaine des transactions numériques et transfrontalières, la Gambie prend des mesures significatives allant dans la même direction.

« Notre but est de doter notre personnel des outils et connaissances nécessaires pour l'élaboration et la mise en place de mécanismes efficaces de collecte de la TVA dans le domaine du commerce transfrontalier, » a-t-il affirmé.

Mr Jallow a conclu en exprimant son optimisme que les recommandations et enseignements tirés au cours de cet atelier de formation seront pleinement mis en oeuvre en vue du renforcement de la gestion de la collecte de la TVA en Gambie

