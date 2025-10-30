Burkina Faso: Marathon Houet de Sidwaya - La commune de Bobo-Dioulasso donne son quitus pour l'accompagnement

30 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Dans le cadre des préparatifs du Marathon Houet de Sidwaya le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent K. Kontogom, a accordé une audience, le mardi 28 octobre 2025, à la Directrice générale des Éditions Sidwaya, Assétou Badoh.

La Directrice générale des Éditions Sidwaya, Assétou Badoh est allée présenter les grandes lignes de la première édition du "Marathon Houet de Sidwaya", prévue pour se tenir le samedi 8 novembre 2025 dans la ville de Bobo-Dioulasso, et solliciter l'accompagnement des autorités communales pour la réussite de l'événement. Cette initiative sportive d'envergure vise à promouvoir la cohésion sociale, à encourager la pratique du sport de masse et à faire rayonner la cité de Sya à travers une activité citoyenne et fédératrice. Au programme : un semi-marathon de 21 km et une course populaire de 10 km, avec un départ prévu devant les locaux de la Direction régionale de l'Ouest (DRO) des Éditions Sidwaya. Laurent K. Kontogom a salué l'initiative qu'il a jugée porteuse de dynamisme pour la ville, affirmant que des activités de ce type donnent vie à la cité.

« Nous sommes entièrement avec vous », a-t-il déclaré. Il a également donné des instructions aux services techniques de la mairie pour accompagner l'organisation, tout en partageant quelques recommandations pratiques pour une meilleure coordination de l'événement. Les inscriptions sont ouvertes à la DRO ainsi qu'à la Direction régionale des Sports et des Loisirs du Guiriko.

En marge de la compétition, un village d'exposition sera installé à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titianma SANON, les 7, 8 et 9 novembre.

