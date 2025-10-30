Afrique: Colloque international au Musée des Civilisations Noires - Le continent repense ses savoirs endogènes à l'ère du numérique

Le Musée des Civilisations Noires a accueilli, mercredi 29 octobre l'ouverture du Colloque international sur les savoirs endogènes au prisme des Sciences de l'Information et de la Communication : entre territoires et terroirs, organisé par le LARSIC-UCAD, en partenariat avec les laboratoires GERiiCO (Université de Lille) et MICA (Université Bordeaux-Montaigne).

Pendant deux jours (29 et 30 octobre), chercheurs, professionnels et acteurs culturels venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine explorent la valorisation, la transmission et la préservation des savoirs endogènes, autour de six axes : éthique, mémoire collective, langues, droit, médiation et transmission intergénérationnelle.

Ouvrant la rencontre au nom du gouvernement, le Pr Falilou Ndiaye, représentant le Secrétaire d'État à la Culture, Bakary Sarr, a salué « une initiative qui interroge le coeur même de nos identités collectives ». Il a rappelé que « les savoirs endogènes ne sont pas des vestiges du passé, mais la mémoire vivante de peuples qui ont su penser, soigner et créer bien avant que d'autres n'écrivent leur histoire ». Le représentant de l'État a insisté sur la nécessité de « donner à ces savoirs la place qu'ils méritent au sein de nos institutions », y voyant un acte de souveraineté culturelle et cognitive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Abordant la question du numérique, il a souligné son rôle d'outil de préservation et de diffusion : « Le numérique ne doit pas être une fracture, mais une lumière au service de la dignité humaine et de la culture. » Il a par ailleurs annoncé la création d'une plateforme nationale des archives culturelles et patrimoniales, et évoqué la mise en place d'un Comité national de la mémoire et du patrimoine historique, chargé notamment du futur Mémorial du Tirailleur de Calais.

Dans son allocution, le Professeur Djibril Diakhaté, directeur de l'EBAD, a rappelé le long travail collectif ayant conduit à l'organisation du colloque. « Réhabiliter les savoirs endogènes, c'est poser un acte de justice épistémique », a-t-il déclaré, appelant à un dialogue entre science et mémoire, entre global et local. Selon lui, « les savoirs endogènes ne sont pas de simples contenus, mais des espaces vivants d'expérience et de sens ».

Le professeur a également souligné la continuité du travail scientifique de l'EBAD, de ses colloques sur l'information et le développement à la récente création du réseau CoSICA, espace africain de réflexion sur les mutations numériques. Plus de 36 communications issues de 11 pays sont programmées, témoignant d'une dynamique de recherche « ouverte, exigeante et enracinée ».

Prenant la parole pour l'Université Bordeaux-Montaigne, le Professeur Vincent Duquette a salué la portée interdisciplinaire de la rencontre. Il a rappelé que les savoirs endogènes « constituent un point aveugle des sciences de l'information et de la communication », invitant à ne pas les réduire à un objet de revendication, mais à les considérer comme « un bien commun et un lien commun ».

Entre conférences, ateliers et tables rondes, le colloque se veut un espace de réflexion partagée sur la place des savoirs traditionnels dans un monde en mutation. En conjuguant ancrage local et ouverture globale, il ambitionne de réinventer la valorisation des savoirs traditionnels au XXIe siècle.