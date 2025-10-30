Sénégal: CADAK Horizon 2030 - Une vision partagée pour transformer la métropole dakaroise

30 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

La Communauté des Agglomérations de Dakar (CADAK) a tenu mercredi 29 octobre un atelier de partage et de validation du rapport provisoire de son Plan Stratégique Horizon 2030. Une rencontre majeure qui a réuni élus, techniciens, acteurs communautaires et partenaires institutionnels autour d'un même objectif : tracer une feuille de route pour un développement urbain plus inclusif, durable et coordonné entre Dakar, Pikine et Guédiawaye.

Présentant le contenu du document, la consultante Rokhaya Sy Gaye a insisté sur « l'importance d'une planification fondée sur les réalités locales et les défis partagés ». Selon elle, ce plan stratégique s'appuie sur plusieurs axes structurants : l'aménagement du territoire, la gestion du cadre de vie, la mobilité urbaine, la sécurité à travers l'éclairage public, ainsi que la lutte contre les effets du changement climatique.

« Ce travail, fruit de plusieurs mois de terrain, redonne sens à l'intercommunalité comme moteur d'une gouvernance territoriale participative », a-t-elle souligné, avant d'ajouter qu'il faudra désormais arrimer ce plan à la nouvelle politique nationale des pôles territoriaux. Pour elle, la réussite du programme dépendra d'un investissement accru en ressources humaines, matérielles et financières : « Si les moyens suivent, la CADAK peut devenir un levier de transformation à l'échelle métropolitaine. »

Présidant la cérémonie, Digou Sadio, adjointe au Gouverneur de Dakar, a salué le travail accompli par la CADAK depuis sa création en 2004. Elle a rappelé les nombreuses réalisations menées « dans l'ombre mais avec professionnalisme », notamment dans la voirie et la gestion des espaces communautaires. « Ce plan marque une nouvelle étape pour renforcer la coopération entre les villes membres et mutualiser les efforts en faveur d'un meilleur cadre de vie pour les populations », a-t-elle affirmé, insistant sur la dimension inclusive du processus.

Vice-président de la CADAK et maire de Guédiawaye, Ahmed Aidara a, pour sa part, lancé un vibrant plaidoyer à l'endroit de l'État. Il a dénoncé le faible budget alloué à la structure seulement 400 millions de francs CFA face à l'ampleur des missions assumées : construction de routes, appui à l'assainissement et à l'aménagement urbain.

« Ce que fait la CADAK avec si peu de moyens relève de l'extraordinaire. Certaines communes disposent de budgets supérieurs ! » a-t-il déclaré, appelant le président de la République et le gouvernement à « augmenter substantiellement le budget pour permettre à la CADAK de poursuivre son travail d'accompagnement des collectivités ».

