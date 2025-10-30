Cote d'Ivoire: La société américaine Global Shop Group acquiert l'entreprise ivoirienne de commerce électronique ANKA

TLDR

La plateforme de commerce électronique ANKA, basée en Côte d'Ivoire, a été rachetée par la société américaine Global Shop Group, marquant l'entrée de cette dernière sur le marché africain de la mode et du commerce des créateurs.

Fondée en 2016 par Moulaye Tabouré, Abdoul Kadry Diallo et Luc Perussault-Diallo (à l'origine sous le nom d'Afrikrea), ANKA a évolué d'une place de marché de mode d'inspiration africaine vers une plateforme de commerce complète offrant des paiements (Anka Pay), de la logistique (Anka Shipping) et une place de marché mondiale.

Avant l'acquisition, ANKA avait traité plus de 60 millions de dollars de transactions cumulées, desservi des marchands dans 47 pays africains et atteint des clients dans plus de 170 pays. La plateforme compte aujourd'hui plus de 22 000 vendeurs en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe et dans les Caraïbes. La startup a levé environ 13,5 millions de dollars de financement, dont un tour de table de 5 millions de dollars en septembre 2023.

Global Shop Group conservera la marque et les opérations d'ANKA tout en apportant son expertise en matière de commerce de détail et de gestion de marque à l'échelle mondiale pour développer la plateforme et l'écosystème de créateurs d'ANKA.

Points clés à retenir

Cette acquisition marque un changement important dans la manière dont les acteurs mondiaux de la vente au détail considèrent les plateformes de commerce d'origine africaine. En achetant ANKA, Global Shop s'appuie sur un réseau de 22 000 créateurs et sur un système de paiement et de logistique mature, conçu pour les commerçants africains qui vendent à l'échelle mondiale. Pour les fondateurs d'ANKA, cette opération répond à leur besoin d'une distribution plus profonde, d'une marque à plus grande échelle et de partenariats mondiaux avec les détaillants, allant au-delà d'une croissance purement technique.

D'un point de vue régional, l'opération met en évidence la valeur croissante des places de marché africaines qui combinent une infrastructure commerciale avec des écosystèmes de créateurs. L'ampleur des opérations d'ANKA - des transactions dépassant les 60 millions de dollars, une portée dans plus de 170 pays - souligne la manière dont les plateformes numériques d'exportation africaines gagnent en pertinence à l'échelle mondiale. Pour les créateurs africains, l'accès au réseau de Global Shop pourrait signifier une entrée plus rapide sur les marchés de la diaspora et les marchés occidentaux. Dans le même temps, il soulève des questions sur la propriété locale et le contrôle stratégique des plateformes d'origine africaine à mesure qu'elles s'intègrent dans les systèmes de vente au détail mondiaux.