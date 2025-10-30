Cote d'Ivoire: Dialogue fraternel à Korhogo - Catholiques et évangéliques unis pour la paix et la cohésion

Renforcer la fraternité religieuse pour consolider la paix. C'est dans cet esprit que le Président national de l'Association des Églises Baptistes Évangéliques de Côte d'Ivoire (AEBECI), le Pasteur Soro N'gana, a reçu, le mardi 21 octobre 2025, Son Excellence Monseigneur Armand Koné, nouvel Archevêque Métropolitain de Korhogo. Cette rencontre, placée sous le signe de la fraternité et du dialogue interreligieux, visait à consolider les liens entre les communautés chrétiennes et à encourager la collaboration entre leaders spirituels pour la cohésion sociale.

Nommé le 7 mars 2025 par le Pape François et ordonné le 5 avril à la cathédrale de Korhogo, Mgr Armand Koné est le premier archevêque autochtone sénoufo à diriger la métropole ecclésiastique de Korhogo. Son accession à cette haute fonction ecclésiale est perçue comme un signe d'enracinement de l'Église catholique dans les réalités culturelles locales.

Au cours des échanges, Mgr Koné a mis l'accent sur la nécessité d'une collaboration sincère et continue entre les différentes confessions religieuses. Selon lui, « l'unité entre les guides spirituels est un levier essentiel pour renforcer la paix et la cohésion sociale dans notre pays ».

Le Pasteur Soro N'gana, pour sa part, a salué la simplicité, la sagesse et le sens du devoir du nouvel archevêque, qu'il considère comme un modèle d'humilité et d'engagement pastoral. Il a réaffirmé la volonté de l'AEBECI de travailler main dans la main avec l'Église catholique et les autres communautés religieuses, surtout dans un contexte national où la préservation de l'unité et de la stabilité reste un enjeu majeur.

Les discussions ont également abordé la question du Comité interreligieux de Korhogo, actuellement actif mais sans base juridique formelle. Mgr Koné a proposé que ce cadre de concertation soit doté de textes officiels afin de garantir son efficacité et sa reconnaissance institutionnelle. Une suggestion bien accueillie par les participants, conscients du rôle crucial que joue le dialogue interreligieux dans la prévention des tensions communautaires.

Cette rencontre fraternelle marque ainsi une étape significative dans le rapprochement entre catholiques et évangéliques à Korhogo, traduisant une volonté commune de bâtir une société plus solidaire, apaisée et ancrée dans les valeurs du vivre-ensemble.