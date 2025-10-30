Afrique de l'Ouest: Politiques, programmes et projets communautaires - L'Uemoa passe en revue le processus d'intégration dans les États membres

30 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Du 5 au 12 novembre 2025, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) procédera à la revue du processus d'intégration dans les États membres.

Selon le communiqué publié à cet effet, les travaux de cette 11e édition de la phase technique seront consacrés notamment à l'évaluation de la mise en oeuvre effective de 145 textes réglementaires ainsi que de 25 programmes et projets communautaires, pour un montant de plus de 82 milliards de Fcfa.

La 10e édition, réalisée en 2024, a permis, à en croire la note, de constater des avancées en matière de transposition et d'application des réformes communautaires.

En effet, les performances enregistrées révèlent un taux moyen de mise en oeuvre des réformes de 77,27 % à l'échelle de l'Union contre 75,91 % en 2023, soit une progression de 1,79 %.

Pour rappel, la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Uemoa a été instituée par un acte additionnel de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement, le 24 octobre 2013.

Elle vise à favoriser l'accélération de la mise en oeuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Uemoa, dans le cadre de l'approfondissement de l'intégration régionale.

