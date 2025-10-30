Cote d'Ivoire: Région du Béré - 150 enfants d'animateurs des foyers de renforcement reçoivent des kits scolaires

Dans le cadre de la mission conjointe du Conseil national pour l'alimentation et la nutrition (Conanut) dans la région du Béré, une initiative spécifique a été mise en oeuvre pour soutenir les animateurs des Foyers de renforcement des activités de nutrition communautaire et du développement de la petite enfance (Franc-Dpe).

Conscients des défis socioéconomiques auxquels sont confrontés de nombreux animateurs et reconnaissant leur rôle essentiel dans la promotion de la nutrition et du développement de la petite enfance, la direction régionale, avec l'appui technique de l'Ong Béré Secours, a offert 150 kits scolaires aux enfants des animateurs des Franc et des espaces Dpe vivant dans la vulnérabilité.

Sur les 110 Franc visités, 150 animateurs et chefs de village issus de 17 localités réparties dans les sous-préfectures de Mankono, Sarhala, Tiéningboué et Kongasso ont pu bénéficier de cette action.

Positive et porteuse d'espoir, celle-ci a permis d'apporter un soutien concret aux familles, de renforcer la motivation des animateurs et de promouvoir l'éducation de leurs enfants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La pérennisation de cette initiative, ainsi que le renforcement des partenariats, permettront d'en multiplier les impacts positifs et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables de la région du Béré.