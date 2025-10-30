Cote d'Ivoire: Sportivement - Idriss Diallo dans l'embarras

Renald Pedros, le sélectionneur national de l'équipe féminine de Côte d'Ivoire, s'est placé dans une position délicate avec son employeur. Recruté pour gagner la Can et aller à la Coupe du monde, il n'a pas pu qualifier l'équipe pour la phase finale de la Can 2026. Donc il ne la gagnera pas.

Son équipe a été éliminée aux tirs au but (0-0 ; 4-5), mardi soir, à Ebimpé, par une équipe sénégalaise largement à sa portée. Les Ivoiriennes sont incapables d'inscrire le moindre but. Et ce manque de lucidité devant les buts s'était déjà révélé au match aller, à Thiès, au Sénégal où les filles ont dominé à l'extérieur sans pousser le cuir au fond des filets.

C'est clair que depuis mardi nuit, Idriss Diallo se triture les méninges. Le magicien français qu'il est allé chercher à coup de millions de CFa pour faire progresser l'équipe n'a pas trouvé la formule. Renald Pedros n'a pas pu faire mieux que Touré Clémentine.

Pas besoin d'attendre minuit, l'heure du bilan. C'est le même jeu que produisaient les filles sous Touré Clémentine, avec cette attaque stérile. Rien n'a changé fondamentalement dans la façon de jouer des filles.

A l'arrivée à Abidjan de Renald Pedros, en février 2025, le président Idriss Diallo était enthousiaste. Il n'avait pas hésité à présenter le successeur de Touré Clémentine comme un ... Zorro.

« Nous sommes allés chercher Reynald Pedros parce qu'il faut un entraîneur du niveau supérieur pour permettre à nos filles d'évoluer et dans 2 à 4 ans, se comparer aux meilleures équipes africaines et être régulièrement à la Can et Inch'Allah à la Coupe du monde. Pedros a toutes les clés pour structurer un projet solide et durable. Son CV parle pour lui, et il va pouvoir s'appuyer sur son expérience pour amener l'équipe nationale féminine à un niveau supérieur », disait le président de la Fif. Idriss Diallo ne parlait pas dans le vide.

Pedros jouit d'un palmarès éloquent. Sous sa direction, l'équipe féminine de l'Olympique de Lyon a remporté deux titres de champion de France (2018, 2019) et deux Ligues des champions (2018, 2019), confirmant sa domination sur la scène continentale.

Après deux années couronnées de succès, il quittait ses fonctions, en juin 2019, et en novembre 2020, Reynald Pedros était nommé sélectionneur de l'équipe féminine du Maroc. Ce recrutement s'inscrivait dans une stratégie ambitieuse de la fédération royale marocaine de football visant à développer le football féminin.

Sous sa houlette, l'équipe marocaine progresse rapidement et aspire à devenir une force majeure sur la scène africaine et internationale. C'est sous sa houlette que le Maroc s'est qualifié, pour la première fois de son histoire, pour une Coupe du monde en 2022. On pouvait se permettre de rêver avec lui. Mais les faits sont là, têtus.

La Can féminine est un privilège que la Côte d'Ivoire a connu deux fois, en 2012 (premier tour) et en 2014 (3e), avec coach Clémentine. C'était un des paris d'Augustin Sidy Diallo (paix à son âme).

Il voulait participer à cette Can féminine et au Mondial de cette catégorie. Les Can cadets, seniors, le Chan et les Jeux olympiques étaient également inscrits sur les petits papiers de la Fif de 2011 à 2020.

A Namibie 2014, Touré Clémentine et ses filles ont rendu fiers les Ivoiriens. Elles avaient poussé jusqu'en demi-finale. Ce qui leur avait permis de jouer le match de la 3e place gagné contre l'équipe de l'Afrique du Sud (1-0) et de dégoter un ticket pour le Mondial 2015, au Canada.

Depuis, l'équipe peinait à maintenir la cadence. D'où la mise à l'écart de l'expertise locale au profit d'une nouvelle venue de France. Renald Pedros avait reçu l'ordre de faire progresser l'équipe féminine de Côte d'Ivoire, la qualifier pour la Can et la gagner, sans oublier la qualification pour la Coupe du monde.

La nomination du technicien français était considérée comme un tournant majeur dans l'histoire du football ivoirien. Elle marquait un renouveau avec un entraîneur de haut niveau, ayant une vision claire pour le développement de l'équipe. Hélas ! Que va faire Idriss Diallo ? Pedros n'a pas rempli son contrat.