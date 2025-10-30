Cote d'Ivoire: Héritage d'un maître - Saint-Joe, un an après, la couture continue

Un an déjà. Ce jeudi 30 octobre 2025 marque le premier anniversaire du décès de Saint-Joe, l'un des plus grands couturiers que la Côte d'Ivoire ait connus. Parti des suites d'une courte maladie, ce maître de la coupe, formé à l'Académie internationale de coupe de Paris, a laissé derrière lui un héritage aussi précieux qu'inspirant : la maison Saint-Joe Création, symbole d'élégance et de raffinement à l'ivoirienne.

Loin de s'éteindre avec son fondateur, la flamme de Saint-Joe continue de briller. À peine quelques semaines après sa disparition, une nouvelle direction a pris les rênes de l'entreprise, avec une mission claire : préserver l'esprit et le style du maître tout en insufflant une énergie nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le personnel fidèle de l'atelier de couture a été maintenu, garantissant ainsi la continuité du savoir-faire et de la qualité qui ont fait la renommée de la marque.

Aujourd'hui encore, dans la boutique Saint-Joe d'Abidjan-Treichville, les passants admirent les créations soigneusement exposées, témoins du génie intemporel du fondateur. Les lignes élégantes, les coupes précises et les tissus raffinés racontent l'histoire d'un homme passionné par l'art vestimentaire. À travers leurs gestes et leurs aiguilles, les artisans de la maison perpétuent le rêve de Saint-Joe, faisant de chaque tenue une oeuvre d'art.

Les équipes de l'atelier ont récemment remis au goût du jour plusieurs collections emblématiques du maître, parmi lesquelles « La ligne du temps », « Le Boucan », « Sahel » ou encore « Le Rétro ». Ces rééditions, fidèles à l'esprit original, séduisent aussi bien les amateurs de mode masculine que féminine.

Pour les dirigeants actuels, il ne s'agit pas seulement de faire vivre une marque, mais de prolonger une vision : celle d'une mode ivoirienne fière, moderne et enracinée. La maison prépare d'ailleurs plusieurs surprises pour les prochains mois, destinées à célébrer l'élégance sous toutes ses formes.

À travers la relève qu'il a formée et inspirée, Saint-Joe demeure vivant. Son nom continue de résonner dans les ateliers, sur les podiums et dans le coeur de ceux qui, chaque jour, font de la mode ivoirienne une histoire de passion et de transmission.