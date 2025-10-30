Togo: Nette progression de la contraception

30 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo enregistre une avancée notable en matière de planification familiale, avec une hausse significative du taux de prévalence contraceptive moderne sur les douze dernières années.

Selon les chiffres publiés par le journal Waraa dans son édition de ce jeudi, le taux est passé de 15,6 % en 2012 à 24,9 % en 2024, soit une progression de 9,3 points. Cette évolution témoigne d'un engagement croissant du gouvernement togolais et de ses partenaires à améliorer l'accès des populations, notamment des femmes, aux services de santé reproductive.

La progression s'explique par la multiplication des campagnes de sensibilisation, le renforcement des centres de santé, ainsi que l'intégration des services de planification familiale dans les soins de santé primaires. Des efforts particuliers ont été menés dans les zones rurales et semi-urbaines, où l'accès aux contraceptifs était historiquement plus faible.

Cette dynamique s'inscrit dans les engagements du Togo dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD), notamment celui visant à garantir l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive d'ici à 2030.

Le défi reste néanmoins important. Malgré les progrès, près de trois femmes sur quatre en âge de procréer n'utilisent pas encore de méthodes contraceptives modernes, ce qui souligne la nécessité de poursuivre les efforts, tant en matière de disponibilité que d'éducation à la santé.

