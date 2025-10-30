Afrique Centrale: Donner une chance à la paix

Ce jeudi, la capitale française est le théâtre d'un nouvel acte diplomatique en faveur de la paix en Afrique centrale. Le président français Emmanuel Macron clôturera dans la journée la conférence ministérielle de soutien à la Paix et à la Prospérité dans la région des Grands Lacs, un rendez-vous stratégique pour tenter de désamorcer les tensions persistantes entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

À ses côtés, Faure Gnassingbé, président du Conseil et médiateur mandaté par l'Union africaine, jouera un rôle central. Déjà engagé depuis plusieurs mois dans un discret mais intense processus de médiation, M. Gnassingbé poursuit ses efforts pour rapprocher Kinshasa et Kigali, alors que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC reste préoccupante.

Le président congolais Félix Tshisekedi participera également à la séance de clôture, une présence hautement symbolique qui témoigne de l'importance du processus et de l'implication directe des acteurs régionaux.

Avant la session de clôture, une réunion de travail réunira tous les acteurs impliqués dans le processus de médiation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de mobilisation internationale croissante autour de la crise dans les Grands Lacs, où des groupes armés, notamment le M23, continuent d'opérer dans une impunité quasi totale, alimentant instabilité, exode et tensions diplomatiques.

Le défi : transformer les engagements politiques en mécanismes concrets de désescalade, de réintégration et de développement dans une région marquée par des décennies de conflits cycliques.