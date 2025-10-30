Togo: Rencontre entre Faure Gnassingbé et Emmanuel Macron

30 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, prend part jeudi à Paris à la Conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, organisée conjointement par la France et le Togo, en sa qualité de médiateur de l'Union africaine pour la crise entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Cette rencontre stratégique, initiée par la France et le Togo, vise à renforcer la mobilisation internationale autour de la résolution de la crise sécuritaire et humanitaire persistante à l'Est de la RDC. Plusieurs chefs d'État et représentants de haut niveau y participent, dont le président congolais Félix Tshisekedi.

Les autorités togolaises soulignent que cette initiative s'inscrit dans la ligne diplomatique du Togo, fondée sur la paix, le dialogue et la concertation.

« Fidèle à sa diplomatie de paix et de dialogue, le Togo co-initie avec la France cette rencontre stratégique afin de favoriser un cadre de concertation ouvert entre les partenaires internationaux et d'encourager une réponse collective et efficace face à la crise humanitaire à l'Est de la RDC », indiquent des sources officielles togolaises.

À l'occasion de ce déplacement, Faure Gnassingbé a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, pour un échange bilatéral sur la situation dans les Grands Lacs, mais aussi sur les enjeux de sécurité régionale en Afrique.

Médiateur mandaté par l'Union africaine, le président du Conseil togolais joue un rôle de facilitateur discret mais central, à un moment où la communauté internationale cherche à relancer un processus de paix crédible dans une région marquée par les tensions persistantes et les affrontements armés.

