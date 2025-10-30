Ile Maurice: Drogues de synthèse - 974 arrestations depuis janvier

Le fléau des drogues de synthèse continue de mobiliser les autorités. En réponse à une question parlementaire du député Khushal Lobine, Navin Ramgoolam a révélé que 974 suspects ont été arrêtés entre janvier et le 23 octobre dans des affaires liées à la consommation, la vente ou au trafic de drogues synthétiques.

Selon les données fournies par la police, 446 adultes ont été interpellés pour consommation, dont 232 ont été provisoirement inculpés, 119 ont choisi la réhabilitation auprès du Drug Users Administrative Panel et 95 n'ont pas été poursuivis. 497 adultes et neuf mineurs ont été arrêtés pour trafic ou commerce de drogues.

Le Premier ministre a souligné que la police a renforcé ses opérations et sa coopération interinstitutionnelle. Parmi les mesures : un meilleur profilage des suspects, drug mapping pour détecter les zones à risque, descentes ciblées, usage de drones pour surveiller les plantations illicites et un renforcement des unités spécialisées comme l'Anti Drug and Smuggling Unit.

Des collaborations ont aussi été intensifiées avec la Mauritius Revenue Authority, la Financial Crimes Commission, la Financial Intelligence Unit et le ministère de la Santé, ainsi qu'avec plusieurs partenaires régionaux et internationaux, dont Interpol, la Drug Enforcement Administration américaine et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime.

Concernant la dépénalisation du cannabis, Navin Ramgoolam a indiqué que la National Agency for Drug Control a lancé un travail d'évaluation technique sur trois modèles : la décriminalisation, la dépénalisation et la légalisation encadrée.

Un comité technique, composé d'experts en santé publique, droit, fiscalité et neurosciences, sera chargé d'analyser les impacts économiques, sociaux et sanitaires avant toute décision. «Cette question reste complexe et sera examinée avec prudence, afin qu'aucune décision ne compromette la santé publique ni nos valeurs nationales», a conclu le Premier ministre.