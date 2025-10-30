Ile Maurice: AFRINIC - Préserver la réputation du continent africain en matière des TIC

30 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo Nicolas Frichot Vashish Nuckchhed

La situation de l'African Network Information Centre (AFRINIC), organisme régional chargé de l'attribution des adresses Internet pour l'Afrique, a été soulevée à l'Assemblée nationale. Intervenant sur une question de Chitraduthsing Lukeeram, le ministre des TIC, Avinash Ramtohul, a expliqué que des litiges avec Cloud Innovation Ltd avaient conduit à la mise sous séquestre d'AFRINIC par la Cour suprême, paralysant l'attribution de nouvelles adresses IP entre novembre 2024 et juillet 2025.

Pour protéger la réputation de Maurice et garantir la continuité des services, plusieurs mesures ont été prises. Le Premier ministre a désigné AFRINIC comme declared company en juillet 2025, permettant au Registrar of Companies de nommer un inspecteur judiciaire. Après un blocage temporaire par injonction, l'inspecteur a pu exercer son mandat. Entre-temps, des élections ont été organisées pour un nouveau conseil d'administration, effectif depuis le 12 septembre 2025.

Malgré ces avancées, la situation reste surveillée, avec des procédures en cours, dont la demande de décharge du séquestre et une application de Cloud Innovation Ltd visant à intervenir. La prochaine audience était prévue hier devant le juge Aujayeb. Le ministre souligne que ces actions visent à assurer la stabilité d'AFRINIC, tout en préservant le rôle de Maurice comme juridiction fiable pour les affaires numériques à l'échelle internationale.

