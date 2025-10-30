Ile Maurice: Le pays réaffirme son soutien à la Palestine

Le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, a exposé en détail la position de Maurice face à la crise humanitaire à Gaza, répondant à une question de Khushal Lobine.

Selon le ministre, le pays demeure profondément attristé par les atrocités quotidiennes dans cette région et réaffirme son engagement historique en faveur du peuple palestinien, condamnant fermement les violations du droit humanitaire par Israël. Maurice soutient depuis toujours une solution juste et durable au conflit, privilégiant le principe de la Two-State Solution, reconnu internationalement comme la seule voie viable pour mettre fin à ce conflit ancien. Actuellement, 158 États membres de l'ONU, dont Maurice, reconnaissent l'État de Palestine.

En août 2025, le ministre palestinien des Affaires étrangères a adressé une lettre de remerciement à Maurice pour sa position claire et constante en faveur des droits inaliénables du peuple palestinien. Maurice a également participé activement à l'ONU et à d'autres instances internationales, votant des résolutions en faveur de la Palestine et soutenant la New York Declaration du 25 août dernier, qui encourage le règlement pacifique du conflit. Le gouvernement a accordé un don de 50 000 USD à l'United Nations Relief and Works Agency pour soutenir les actions humanitaires en faveur des réfugiés palestiniens.

Concernant les relations diplomatiques avec Israël, Maurice maintient un minimum d'échanges bilatéraux, refusant certaines coopérations techniques et invitations, afin de préserver sa capacité à influencer un dialogue pour la paix. Le pays participe aux actions légales internationales, notamment à la Cour internationale de Justice, où Maurice a soutenu les décisions condamnant l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Le ministre a rappelé que Maurice continuera de promouvoir, au niveau de l'ONU, de l'Union africaine et des forums multilatéraux, toutes initiatives conformes au droit international, visant une paix juste et durable basée sur la coexistence de deux États.